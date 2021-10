Rudy Zerbi, avete mai visto il suo primogenito Tommaso? Sono identici [Foto]

Rudy Zerbi anche nell’attuale edizione di Amici è uno dei maestri che si occuperà del percorso di studio degli aspiranti cantanti. Non tutti sanno che nella sua vita c’è Tommaso, uno dei suoi figli. Ecco una sua foto. Molti sostengono che ci sia una certa somiglianza con il padre.

La carriera di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi fa parte del cast del talent show condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno non stanno passando inosservati i suoi interventi su alcuni allievi e per questo motivo spesso discute con la collega Anna Pettinelli. Inoltre fa parte anche della giuria del programma televisivo Tu sì que vales accanto alla De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Se nella scuola risulta essere abbastanza rigido e severo, il sabato sera regala tanti sorrisi al pubblico italiano. Oltre a essere un volto del mondo dello spettacolo, è anche un critico musicale, conduttore radiofonico e produttore discografico. All’inizio si è avvicinato alla musica in qualità di disc jockey nelle discoteche. Successivamente ha ricoperto ruoli importanti all’interno della Sony Music Italia, collaborando con artisti d’eccezione: Gianni Morandi, Adriano Celentano, Mina, Marco Mengoni e tanti altri ancora. Poi ha abbandonato quest’attività per partecipare ai programmi televisivi proposti dalla De Filippi. Per quanto riguarda la sua vita privata, non tutti sanno che ha avuto tre compagne diverse. Ecco delle informazioni interessanti su uno dei figli, ovvero Tommaso Zerbi.

“Buon sangue non mente”

Zerbi ha avuto quattro figli, nati da tre relazioni diverse. La prima moglie si chiama Simona e dalla loro unione sono nati Tommaso e Luca. Con il primo Rudy Zerbi ha pubblicato su Instagram una foto in occasione del suo compleanno tempo fa e non sono mancati i complimenti (anche con toni scherzosi): “Come siete belli”, “Buon sangue non mente…Noto ma certa differenza: il colore dei capelli”. Ciò dimostra che il maestro di canto è molto seguito e amato sui social. Lo stesso discorso riguarda Tommaso.

Rudy dichiara di essere single

La seconda moglie di Rudy Zerbi è l’attrice Carlotta Miti, ovvero la nipote di Gianni Morandi. Sono diventati genitori di Edoardo. Poi nella vita di Rudy Zerbi è arrivata Maria Soledad Temporini che è stata accanto a lui fino al 2021 e dal loro amore è nato Leo. Non si sa perché anche con Soledad la storia sia giunta al termine. A dichiarare ciò ci ha pensato lui durante l’intervista al Maurizio Costanzo Show. Non ha spiegato la causa, dunque i più maliziosi hanno pensato subito a un tradimento. Il pettegolezzo è finito subito nel dimenticatoio perché non ci sono state né conferme né smentite.

