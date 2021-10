Da Zelig a Striscia la Notizia com’è cambiata negli anni Vanessa Incontrada

Intere generazioni ricorderanno sicuramente gli sketch esilaranti che hanno contraddistinto tutte le edizioni del programma comico Zelig. Nel lontano 2004, una giovanissima Vanessa Incontrada si accingeva a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio alla guida del suddetto show, accompagnata dall’esperienza e dalla simpatia di Claudio Bisio.

All’epoca Vanessa aveva solo 26 anni; oggi, invece, è una donna matura, più consapevole di sé stessa, dei suoi valori e delle sue capacità. Come è cambiata la conduttrice dagli anni del debutto a oggi? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Una donna dalle mille risorse

Come tutti già saprete, Vanessa Incontrada è nata a Barcellona nel 1978, ma ha trascorso la sua infanzia tra la Spagna e Follonica, città natale del suo papà Filippo Incontrada. All’età di soli 17 anni, Vanessa ha iniziato a lavorare come modella e, nel 1996, ha deciso di trasferirsi a Milano per continuare il suo percorso nel mondo della moda. Ben presto, tuttavia, il talento e le doti artistiche della giovane Incontrada sono state notate e, nel 1998, è stata scelta per condurre Super, programma musicale trasmesso su Italia 1. Come se non bastasse, oltre che nella conduzione, negli anni a seguire Vanessa si è cimentata anche nella recitazione, prendendo parte a numerose fiction di grande successo e ricevendo enormi consensi. Da allora Vanessa ne ha fatta di strada, sia dal punto di vista personale, sia da quello lavorativo.

In questa foto pubblicata da Vanessa sul suo profilo Instagram ufficiale, la conduttrice si mostra serena e soddisfatta del proprio percorso. Il suo sorriso contagioso e le sue inconfondibili lentiggini sono sempre presenti, ma per ciò che concerne l’hairstyle, la Incontrada ha preferito sostituire il suo rosso intenso con un biondo più delicato, in grado di farle risaltare il viso e i suoi grandi occhi castani. Una bellezza senza tempo per una donna e artista di grande valore.

Un presente scintillante

Negli ultimi anni, Vanessa Incontrada ha preferito dedicarsi alla sua carriera d’attrice. La nostra spagnola preferita, infatti, ha interpretato ruoli da protagonista nelle seguenti pellicole televisive: Scomparsa; Il capitano Maria; I nostri figli (ispirato a una storia vera) e Come una madre. Nel 2020, nel pieno della sua carriera, è stata offerta a Vanessa una nuova sfida: vestire i panni di giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi.

A partire dal 27 settembre dell’anno corrente, insieme al suo amico e collega Alessandro Siani, Vanessa Incontrada è al timone del tg satirico Striscia la Notizia. La coppia di conduttori, subito entrata in sintonia, sta già riscuotendo un enorme successo.