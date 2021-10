E’ uno dei conduttori più popolari della televisione italiana e Gerry Scotti piace al pubblico per la sua bravura e l’auto ironia ma, da qualche tempo, la sua forma fisica si è molto ridotta.

All’anagrafe è Virginio Scotti ma tutti noi lo conosciamo come Gerry, un nomignolo che il conduttore ha iniziato ad utilizzare da quando è diventato famoso. Gerry era il nome, stando ai suoi racconti, con cui i suoi compagni di classe lo chiamavano scherzosamente e che Scotti ha deciso di riprendere per la sua carriera professionale.

Gerry Scotti ha alle spalle una lunga carriera di successi, sia nell’attività radiofonica, dove ha esordito, che in quella televisiva. A colpire il pubblico italiano è il suo talento, la capacità di padroneggiare il palcoscenico con naturalezza, la battuta sempre pronta e soprattutto l’ironia a l’autoironia che lo vede spesso al centro delle battute sul suo ‘peso in più’.

Da qualche tempo, però, Gerry Scotti ha avuto una trasformazione fisica ed è apparso molto dimagrito rispetto a come siamo stati abituati a vederlo: cos’è successo? Scopriamo insieme tutti i segreti alimentari del più amato conduttore italiano.

Gerry Scotti è dimagrito: ecco la sua dieta

Sul regime alimentare, Gerry Scotti ha dato un netto cambiamento e ha deciso di mettersi in forma, con evidenti risultati. Apparso molto dimagrito, il conduttore in un’intervista passata ha commentato alcune foto scattate per il settimanale Gente, dove ancora non aveva iniziato la dieta.

Gerry Scotti ha spiegato di aver perso già sei chili rispetto alle fotografie fatte per Gente e ha poi svelato qual è la sua dieta. Un regime alimentare più sano per chi, come il conduttore, è sempre stato di buona forchetta.

Per rientrare in una forma fisica migliore, così come confermato da Gerry Scotti, basta mangiare più frutta e più verdura e fare più movimento: unendo questo nuovo stile di vita i benefici, infatti, sono evidenti.

Per chi, invece di fronte a questo drastico cambiamento fisico, avesse ipotizzato qualche problema di salute, Gerry Scotti ha tranquillizzato tutti, dicendo che dai controlli fatti di routine tutto è nella norma, per cui sta bene.

Il difficile periodo del Covid

Abituati da sempre al sorriso e l’ilarità del conduttore, il racconto del difficile periodo vissuto nel novembre scorso diventa molto toccante: Scotti ha vissuto sulla propria pelle la malattia del Covid-19 e per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione.

Infatti il conduttore è stato ricoverato per ben dieci giorni presso il Covid Center dell’Humanitas a Rozzano e, in molte interviste, ha raccontato i dettagli di quei difficili momenti in cui, insieme agli altri pazienti, il timore di essere malati, li terrorizzava. Ad aiutarlo molto l’amore per la famiglia e la condivisione di quei difficili momenti con le altre persone in stanza con lui.

Gerry Scotti, inoltre, ha spiegato anche che una delle amiche e colleghe che lo ha supportato maggiormente è stata Maria De Filippi che, pur essendo di poche parole, è stata sempre molto presente con messaggi e telefonate. Lo stesso conduttore, che ha spesso ringraziato pubblicamente la De Filippi, l’ha definita “come una sorella” che gli ha dato molta vicinanza.