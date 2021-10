Maria De Filippi, chi è stato il suo primo amore: “Siamo stati insieme per sette anni”

Della vita professionale di Maria De Filippi si sa tutto, di quella privata quasi. Sposata felicemente con Maurizio Costanzo, la conduttrice ha avuto dei precedenti sentimentali che le sono rimasti nel cuore: ecco chi era il fidanzato della De Filippi prima delle nozze con il collega, volto di Canale 5.

Classe 1961, Maria De Filippi è una delle conduttrici più popolari e amate del piccolo schermo. Ogni sua trasmissione è garanzia di successo per Mediaset e i telespettatori non si stancano mai di vederla in video. Eppure, quando era una studentessa universitaria, la conduttrice sembrava non nutrire velleità artistiche: conseguito il diploma al liceo classico, si è laureata con lode in Giurisprudenza e si è specializzata in Scienza delle Finanze, tentando la carriera in Magistratura.

L’incontro tra Maria De Filippi e la televisione è avvenuto grazie a Maurizio Costanzo, conosciuto per la prima volta in occasione un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società produttrice di videocassette per cui era impiegata. Da quel momento, la vita privata della conduttrice e quella pubblica si sono fuse. Se fino a qual momento le relazioni sentimentali della De Filippi erano rimaste segrete, in seguito all’incontro, all’amore e al matrimonio con Costanzo, tutto è diventato di dominio pubblico. Ma chi sono stati i fidanzati di Maria De Filippi prima del conduttore?

Il primo amore di Maria De Filippi

A raccontare alcuni retroscena riguardanti la sua vita prima del successo è stata proprio Maria De Filippi, che non si è mai tirata indietro davanti alle curiosità circa la sua giovinezza.

Figlia di un rappresentante di medicinali e di una professoressa di italiano, latino e greco, la conduttrice ha un fratello più grande di lei di sette anni e, proprio grazie a lui, ha conosciuto il suo primo amore.

La De Filippi, infatti, in età adolescenziale, ha avuto un flirt con un caro amico del fratello e di cui, ancora oggi, conserva un bellissimo ricordo.

“Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia – ha raccontato lei in una intervista per il Corriere della sera – . Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”.

Dopo l’amore nato con un amico del fratello maggiore, Maria De Filippi ha conosciuto un altro ragazzo con cui, ancora oggi, mantiene degli ottimi rapporti.

“Oggi è un amico di messaggi. Insomma, lo sento via sms – ha confessato – . Siamo stati assieme tre anni quando io ne avevo 18 e l’avevo trattato male. Mi era rimasto il rimorso, sono felice di aver riallacciato”.

Maria De Filippi, una lunga relazione prima di Costanzo

Ma, proprio negli anni precedenti l’incontro con Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha vissuto una delle storie d’amore più importanti, durata ben sette anni.

Era il periodo universitario e la conduttrice di Canale 5 si innamorò di un collega con cui, però, l’amore non è finito nel migliore dei modi.

“Prima di Maurizio ho avuto un fidanzato per sette anni. Non siamo rimasti in rapporti anche se so che è diventato otorino”, ha raccontato lei.