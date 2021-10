Amici, sguardo vispo sin da piccola, riuscite a riconoscerla?

Tra le grandi protagoniste recenti del talent di Canale 5 Amici, qui nella foto mentre festeggia il suo primo anno. Avete capito di chi stiamo parlando? Ecco di chi si tratta.

Il post di Giordana Angi

Lei è stata una delle grandi protagoniste della diciottesima edizione del talent, ideato e condotto, da Maria De Filippi, Amici. In quell’occasione si classificò in seconda posizione, subito dopo l’amico e tenore Alberto Urso. In questo scatto ha appena un anno, in compagnia di suo papà. Avrete certamente capito che stiamo parlando dell’amata cantante Giordana Angi.

Questo post è stato pubblicato in occasione del compleanno di suo papà Rodolfo. Come ha raccontato durante la sua esperienza ad Amici, Giordana Angi ha avuto un rapporto complicato con i suoi genitori. Sua mamma è una hostess e spesso si assentava per lavoro; per tale motivo, da piccola, Angi ha trascorso più tempo con suo papà. Poi questo rapporto si è inclinato inesorabilmente negli anni a causa dell’allontanamento di suo padre.

Leggi anche ——> Antonella Clerici, Anna Moroni spiazza tutti: “Ecco qual è il suo segreto”

Vita privata di Giordana Angi

Giordana Angi ha raccontato il suo rapporto con suo padre, ma anche il terribile periodo della depressione causata dall’allontanamento del suo genitore, in un singolo presentato nel talent di Canale 5 dal titolo Quante volte ad aspettarti. Negli ultimi tempi sembra che i due si siano riavvicinati e che oggi abbiano un buon rapporto.

Leggi anche ——> Il Volo, chi è la fidanzata misteriosa di Gianluca Ginoble: “Somiglia a Silvia Toffanin”

Della vita privata di Giordana Angi non si sa molto, dal momento che la cantante ha sempre cercato di tenersi lontano dai riflettori del mondo gossip. Nel 2019, con il brano Chiedo di non chiedere, ha parlato del suo – fatto qualche mese prima – coming out.