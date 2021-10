Uno dei cantanti del noto trio de Il Volo è stato spesso al centro della cronaca rosa ma a quanto pare nel suo cuore c’è una fidanzata che non lascia più spazio ad altre persone: ecco chi ha conquistato Gianluca Ginoble.

Il pubblico italiano ha conosciuto i tre tenorini del trio de Il Volo quando erano poco più che dei bambini mentre oggi, oltre ad essere degli affermati cantanti di fama internazionale, sono diventati degli uomini maturi.

Gianluca Ginoble, insieme ai suoi amici e colleghi, Ignazio Boschetto e Piero Barone, nonostante la giovane età ha calcato già i più prestigiosi palcoscenici del mondo, entrando nella rosa dei migliori cantanti lirici. Di Vittorio, questo il nome per esteso, classe 1995, è nato e cresciuto nella provincia di Teramo e fin dalla tenerissima età di tre anni si è dimostrato un piccolo prodigio, con doti liriche.

Partecipando a Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, il piccolo Gianluca a soli 14 anni, ha spiccato ‘il volo’ verso una carriera di successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dei tre Ginoble potrebbe essere definito il latin lover del gruppo visto che è stato spesso al centro della cronaca rosa, con veri o presunti flirt.

Adesso, però, sembra proprio che il suo cuore sia stato dominato, in pianta stabile, da una giovane ragazza di nome Francesca. Conosciamola meglio.

Chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble?

Nonostante gli sforzi compiuti da Gianluca Ginoble per cercare di mantenere alto il riserbo sulle sue faccende di cuore, in realtà la curiosità dei fan e del pubblico è sempre molto alta e si cerca di scoprire chi è al suo fianco.

In realtà da qualche tempo, il cuore del cantante lirico è impegnato con una giovane ragazza di nome Francesca, di cui si conosce ben poco, se non che sia anche lei, come Gianluca, di origini abruzzesi e totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Anche spulciando sul suo profilo Instagram ufficiale, non troviamo molte informazioni sulla vita privata: Gianluca Ginoble tende a pubblicare scatti di shooting fotografici e fotografie relative al suo lavoro.

Per cui, oltre al nome della attuale fidanzata del tenore, non sappiamo altro, se non la sorprendente somiglianza che Francesca ha con una delle più conosciute conduttrici di Mediaset, ovvero Silvia Toffanin.

I flirt di Gianluca Ginoble

Bravissimo, di vero talento ma anche molto ambito, per cui Gianluca Ginoble ha avuto, prima di Francesca, molti flirt. Il cantante, per un certo periodo, è stato legato a Pasqualina Sanna, la pupa de La Pupa e il Secchione.

Dopo questo capitolo concluso, il tenore de Il Volo, è entrato al centro del chiacchiericcio per la sua presunta frequentazione con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger.

Di fronte a quanto detto dai rumors, la giovane Henger approfittò di un’intervista da Barbara D’Urso per smentire la notizia: “Siamo amici. Ogni volta mi affibbiano un fidanzato nuovo, non capisco per quale meccanismo escano notizie non veritiere” sottolineando come sia lei che Gianluca sono felicemente fidanzati con altre persone.