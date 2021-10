Verissimo, anticipazioni sabato 9 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Tutti gli ospiti della nuova puntata di Verissimo in onda sabato 9 ottobre: ecco chi farà compagnia a Silvia Toffanin.

Sabato 18 settembre ha ufficialmente preso il via la 26esima edizione di Verissimo, condotta per il sedicesimo anno consecutivo da Silvia Toffanin direttamente dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. A partire da quest’anno, l’appuntamento è doppio: oltre ad andare in onda ogni sabato alle 16:30, come di consueto, la trasmissione viene proposta nuovamente la domenica in sostituzione del programma Domenica Live di Barbara D’Urso. Una decisione che si è rivelata vincente, dal momento che fin dalla prima puntata Silvia Toffanin ha fatto il boom di ascolti, posizionandosi come presentatrice leader del pomeriggio televisivo e riuscendo a battere anche Domenica In di Mara Venier. La prossima puntata di Verissimo è prevista per sabato 9 ottobre: scopriamo insieme chi saranno gli ospiti speciali del pomeriggio di Canale 5.

Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara

A essere accolti nel salotto di Silvia Toffanin saranno i protagonisti di Tú sí que vales, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Oltre alla loro nota carriera sportiva, i due sono entrati da un po’ di tempo nel mondo dello spettacolo. Sempre in coppia, infatti, nel 2016 hanno condotto Il più forte su DMAX del gruppo Discovery: un viaggio on the road di 6 tappe in giro per l’Italia alla ricerca di veri “guerrieri”. L’anno successivo, invece, sono passati al fortunato talent show di Canale 5, in forte crescita per numero di ascolti e percentuale di share.

L’attrice Laura Torrisi

Seconda ospite da Silvia Toffanin, l’attrice Laura Torrisi. Dopo le esperienze sul piccolo schermo al fianco di Gabriel Garko in L’onore e il rispetto e i ruoli da protagonista in Le tre rose di Eva e Furore, adesso per lei è il momento della scrittura. Il 12 ottobre, infatti, uscirà il suo primo libro scritto insieme a Sara Gazzini: P.S. Scrivimi sempre edito da Mondadori. Nel salotto di Canale 5, Laura Torrisi avrà la possibilità di raccontare i dettagli della sua nuova opera e le emozioni che hanno accompagnato questo esperimento di scrittura.

Leonardo Spinazzola e Fausto Desalu

A fare compagnia a Silvia Toffanin ci saranno anche il calciatore Leonardo Spinazzola, eletto miglior giocatore della partita inaugurale dell’ultimo campionato europeo vinto dagli Azzurri. Insieme a lui, un altro grande atleta: il velocista Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Una vera e propria puntata dedicata allo sport, al gioco di squadra e ai sacrifici grazie ai quali è possibile ottenere grandiosi risultati.

LEGGI ANCHE: Silvia Toffanin, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima e cosa fa

La storia di Carlo Acutis

In più, ci sarà anche spazio per un momento di riflessione in cui la conduttrice Silvia Toffanin darà la possibilità ad Antonia Salzano di ricordare e raccontare la storia del figlio Carlo Acutis, morto prematuramente all’età di 15 anni a causa di una leucemia fulminante e venerato come beato dalla Chiesa cattolica. Come sempre, si prevede una puntata ricca di emozioni, allo scoperta della parte più intima degli ospiti di Silvia Toffanin.