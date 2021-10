Antonella Clerici, Anna Moroni spiazza tutti: “Ecco qual è il suo segreto”

Anna Moroni è la cuoca romana a cui i telespettatori si sono affezionati, guardando La Prova del Cuoco. Insieme ad Antonella Clerici per tanti anni ha dato consigli e trucchi di cucina come fanno le nonne amorevoli e un pò bacchettone, conquistando il cuore di molti, che ormai la considerano come una di famiglia. Ecco cosa ha detto della conduttrice lombarda

L’amore per la cucina

Nata a Roma il 27 febbraio del 1939, Anna Moroni prima di diventare una star dei fornelli ha fatto l’interprete presso l’ambasciata d’Australia a Roma. L’amore per la cucina c’era già, arrivata durante le estati che trascorreva a Giubbio, grazie a Costantina, una cuoca che le insegnò molte ricette.

Per questo motivo Anna si iscrisse alla scuola di cucina del famoso chef Angelo Paracucchi e da quel momento in poi la sua vita fu dedicata ampiamente al mondo culinario.

Il successo di Antonella Clerici

La notorietà è arrivata grazie a La Prova del Cuoco lo storico programma di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. Con la bella conduttrice lombarda, la Moroni ha instaurato una splendida amicizia che dura tutt’ora, nonostante lo show abbia chiuso i battenti.

Anna e Antonella hanno lavorato una di fianco a l’altra interpretando, in un certo senso, la figura della mamma la prima e della figlia la seconda, come succede in tutte le cucine italiane. Antonella Clerici ha portato in alto gli ascolti del programma e ancora adesso con “E’ sempre mezzogiorno” riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.

E’ stata proprio Anna Moroni a svelare il segreto del successo di Antonella Clerici, rispondendo ad una domanda di un giornalista di “Nuovo”: “Antonella Clerici è se stessa sia quando è in video e sia quando non lo è…Il pubblico l’ha capito ed è per questo che la ama così tanto…”

Ma come sono i rapporti con la Clerici, adesso che non lavorano più assieme? : “Le voglio bene come una figlia…” Ha confessato la Moroni e ha aggiunto: “Quando mi ha confidato di essere innamorata di Garrone, sono stata io a spronarla a viversi questo sentimento…”