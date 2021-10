Massimo Giletti e Antonella Clerici, perché è finita tra i due conduttori? La verità dopo anni

Una delle coppie che ha fatto sognare il pubblico italiano negli Anni Novanta: ecco la verità sulla fine della relazione tra Massimo Giletti e Antonella Clerici.

Massimo Giletti e Antonella Clerici si sono amati per circa un anno: la loro storia ha conquistato le prime pagine dei settimanali di gossip negli Anni Novanta.

Poi tutto si è concluso senza che nessuno avesse mai capito quali fossero le reali motivazioni dietro la rottura di questo legame.

Massimo Giletti racconta la storia con Antonella Clerici: “Una donna che mi ha regalato molto”

A svelare i retroscena sull’addio ad una delle conduttrici più amate del piccolo schermo ci ha pensato proprio lui, il giornalista conduttore di Non è l’Arena. A distanza di anni l’uomo ha raccontato perché ha deciso di troncare la relazione con la donna che è stata per anni al timone de La prova del cuoco. Giletti ha confessato tutto durante un’intervista al Maurizio Costanzo Show, confermando di conservare ancora dei bellissimi ricordi del periodo trascorso insieme alla Clerici.

Di Antonella Massimo ha detto: “E’ stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo”. Pare proprio che la conduttrice fosse riuscita a mettere un freno al carattere “frizzantino” di Giletti. I due che hanno sviluppato prima di tutto un’amicizia hanno cominciato a mostrarsi insieme negli anni Novanta: in quel periodo Antonella non era un personaggio molto mondano e la loro storia fu tenuta inizialmente nascosta. Si innamorarono dietro le quinte delle trasmissioni per cui lavoravano e finirono al centro del gossip solo in un secondo momento.

Antonella Clerici e Massimo Giletti oggi: due vite sentimentali opposte

Un amore cresciuto lontano dai riflettori e nutrito da fugaci saluti e baci rubati tra una diretta e l’altra. “Oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato”, ha infatti confessato Giletti. Ma il sentimento non è bastato e Massimo confessa di aver deciso di mettere un freno alla storia nel momento in cui la Clerici ha cominciato a desiderare qualcosa in più per il loro rapporto. La donna, infatti, aveva espresso il desiderio di avere un figlio, di mettere su famiglia, ma Massimo non era d’accordo: “Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi.”, ha detto Giletti.

Oggi i due conservano ottimi rapporti, ma conducono vite completamente diverse. Antonella Clerici ha realizzato il suo sogno di diventare mamma: dalla relazione finita con Eddy Martens è nata sua figlia Maelle. Attualmente nella vita della donna c’è Vittorio Garrone, suo compagno da diversi anni, con il quale forma una coppia più che solida. Massimo Giletti, invece, pare sia ancora single ufficialmente, nonostante gli siano stati attribuiti diversi flirt con donne differenti nel corso degli anni, di recente con l’esponente politica Nunzia De Girolamo. Il conduttore si tiene stretta la sua nomea di “scapolo impenitente”.