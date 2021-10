Nicoletta Romanoff, avete mai visto il marito dell’attrice? Ecco di chi si tratta

Nicoletta Consolo, nota come Nicoletta Romanoff è uno dei nomi più apprezzati del panorama cinematografico e televisivo italiano, ma chi è il compagno dell’attrice? Proviamo a scoprirlo insieme.

Figlia del penalista e parlamentare di Alleanza Nazionale Giuseppe Consolo e di Natalija Nikolaevna Romanoff, Nicoletta usa il cognome della madre come nome d’arte. L’attrice ha iniziato il suo percorso lavorando come modella a Parigi, dove studiava veterinaria, per poi dare il via alla carriera cinematografica prendendo parte al film Ricordati di Me di Gabriele Muccino che le permette di raggiungere una vasta popolarità e di farsi notare dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Nicoletta Romanoff vita privata

Nicoletta prima di intraprendere una duratura relazione con il suo attuale compagno, ha sposato il produttore musicale Federico Scardamaglia con cui ha anche avuto due figli, Francesco nato nel 1999 e Gabriele nel 2000, i due hanno deciso di separarsi nel 2004. Nello stesso anno Romanoff ha intrapreso una relazione con l’attore Giorgio Pasotti, finita nel 2014, anno in cui ha conosciuto il suo nuovo e attuale compagno Federico Alvera, che ha sposato nel novembre del 2019 a Bolgheri in Toscana.

Chi è Federico Alvera

Federico Alvera nella vita di tutti i giorni è manager dell’U.S. Primavera Rugby di Roma, club nato nel 1976 che si pone l’obiettivo di promuovere la disciplina del rugby tra giovani e adulti attraverso corsi ed eventi. L’uomo non sembra essere un amante dei riflettori e tiene molto alla sua privacy come è possibile evincere dal suo account Instagram privato. Federico e Nicoletta hanno ufficializzato la loro relazione nel 2017 per poi l’anno successivo diventare genitori della piccola Anna.

Nicoletta Romanoff su Instagram

A differenza del marito, Nicoletta è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 85 mila follower con cui ama condividere momenti di lavoro e momenti di vita privata in compagnia dei suoi figli. Inoltre l’attrice sembra essere un’amante della cucina e del cibo, infatti sul suo account si possono trovare moltissimi scatti di pietanze da lei preparate.