Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti pestato a calci e pugni | Come sta il biker

Vittorio Brumotti nuovamente aggredito. Il biker, inviato di Striscia la Notizia, è stato preso violentemente a pugni ieri martedì 5 ottobre.

Preso a pugni da un gruppo di spacciatori

In attesa di vedere il servizio di Striscia la Notizia, che andrà in onda nelle prossime ore, si è già sparsa la voce della nuova aggressione subita da Vittorio Brumotti, il biker 41enne di Finale Ligure.

Quello che è accaduto ieri 5 ottobre, è stata un vero attacco violento e fisico nei confronti del giornalista, il quale non è riuscito a sfuggire ai malintenzionati. Brumotti era in Puglia a caccia di alcuni spacciatori, ma una volta trovati, quest’ultimi, non hanno esitato ad accerchiarlo e a riempirlo di pugni. L’aggressione si è consumata a San Bernardino di San Severo a Foggia.

Vattene, non ti vogliamo!

L’inviato di Striscia si trovava nel comune pugliese già da un pò di giorni assieme a tutta la troupe. Il suo scopo, come sempre, era quello di documentare ciò che avviene in una particolare zona della località, ossia lo spaccio di droga.

Le cose però non sono andate all’acqua di rose. L’intrusione del biker ha scatenato la violenza degli spacciatori che l’hanno dapprima minacciato e poi colpito in piena faccia, causandogli un trauma facciale e una prognosi di 30 giorni. “Brumotti vattene, non ti vogliamo!”. Gli avevano urlato, poco prima di passare all’azione. Poco dopo sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine per calmare gli animi.

La conta dei feriti e le parole del sindaco

La vicenda alla fine non ha causato ferite solo a Brumotti ma anche ad alcuni suoi collaboratori, oltre a due degli agenti che sono intervenuti.

Il biker del Tg satirico di Canale 5, si è dimostrato piuttosto amareggiato di quanto accaduto: “La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla”. Ha dichiarato il 41enne, ormai non nuovo a certe situazioni, visto che da tempo gira l’Italia per combattere lo spaccio di droga.

“Solidarietà a Vittorio Brumotti e ai poliziotti aggrediti.I sanseveresi sono accoglienti, ospitali, amici di tutti. Spero tornino presto. Noi li accoglieremo come nostri ospiti, come la nostra città fa con tutti i suoi visitatori”. Ha fatto sapere il sindaco di San Bernardino di San Severo, Francesco Miglio.