Giulia De Lellis tradita dal suo compagno? Tra schiaffi e lacrime ecco la verità

“Il gioco è bello quando dura poco”, si dice, ma la creatività degli scherzi de Le iene non conosce confini! Gli inviati del noto programma di inchieste, con i loro scherzi ideati a regola d’arte, continuano a mietere vittime tra i personaggi del mondo delle spettacolo. Questa volta, tra le grinfie di Nicolò De Vitiis è finita l’influencer Giulia De Lellis.

Nella prima puntata della nuova edizione de Le iene andata in onda martedì 5 settembre, è stato trasmesso lo scherzo fatto a Giulia De Lellis, con la complicità del suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. Ecco come sono andate le cose.

La scoperta della malattia

Chi segue su Instagram Giulia De Lellis certamente saprà quanto per l’influencer siano importanti la salute e il benessere del proprio corpo, ma non solo. Ricordiamo anche che una delle cose più importanti per Giulia è l’affetto delle persone da cui è circondata: la sua famiglia, i suoi amici e il suo fidanzato Carlo. Nicolò De Vitiis, ideatore dello scherzo fatto alla De Lellis, ha colpito nel segno, facendo cadere alla povera Giulia, in un colpo solo, tutte le sue certezze. Tutto è iniziato con una telefonata da parte di Giulia (assistente della De Lellis, anche lei complice della redazione) la quale ha confessato a GDL di avere alcune pustole rosse sul proprio corpo, probabilmente riconducibili alla sifilide (una delle malattie sessualmente trasmissibili). Alcune ore dopo, anche Carlo Gussalli Beretta, fidanzato dell’influencer, ha scoperto di avere delle macchie sui polsi (diligentemente disegnate da esperte truccatrici).

Dopo l’amara scoperta fatta nel cuore della notte, Giulia De Lellis ha iniziato a nutrire dei dubbi sulla fedeltà sia del suo fidanzato sia della sua assistente. Così, il giorno seguente, Carlo e Giulia si sono recati nello studio di un dermatologo (anch’esso complice dello scherzo) per accertare la causa delle macchie cutanee.

La fine dell’incubo

Una volta arrivati nello studio medico, il dermatologo ha confermato la diagnosi, ma per andare ancora più a fondo nella vicenda viene interpellata anche l’assistente di Giulia, tramite una telefonata svoltasi proprio in presenza del dottore. “Quindi la ragazza sa che abbiamo avuto un rapporto?” ha chiesto l’assistente al dermatologo, riferendosi alla De Lellis. L’influencer, la quale ha assistito alla chiamata, ha prontamente risposto: “Certo, stiamo parlando di una cosa grave! Raccontagli quello che hai che dopo a questo ci pensiamo!”.

Dopo lacrime, urla, panico e attimi di puro terrore, finalmente Nicolò de Vitiis è apparso nello studio del dottore e, insieme a tutti gli altri complici, ha svelato a Giulia il loro diabolico piano! Tutto è bene quel che finisce bene!