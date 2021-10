Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona si è fidanzato: lei famosissima influencer

Scoop del settimanale Oggi che ha fotografato Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, con la presunta fidanzata: Antonella Fiordelisi. Ecco chi è lei, non del tutto sconosciuta alla cronaca rosa.

Appena 18enne, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, inizia ad essere protagonista dei rotocalchi di gossip. E non per le vicende riguardanti i ben noti genitori. Come documentato dal settimanale Oggi, infatti, il giovane Carlos Maria è stato avvistato in compagnia di una ragazza che sarebbe stata indicata dai ben informati come la sua nuova fiamma.

Lei è la 23enne Antonella Fiordelisi, ampiamente nota al pubblico appassionato di gossip per la turbolenta storia con Francesco Chiofalo e, ancor prima, per gli apprezzamenti che le vennero rivolti via social da Gonzalo Higuain. I due giovani sono stati avvistati nel corso di una serata trascorsa insieme: le foto raccontano di quella che potrebbe sembrare una semplice amicizia, ma c’è chi è pronto a giurare che tra loro ci sia un vero e proprio flirt.

Chi è Antonella Fiordelisi?

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è originaria di Salerno e milita nella squadra di scherma della nazionale Italiana nella sezione Under 20.

Sportiva, lavora anche come modella e influencer: il suo profilo Instagam conta più di un milione di follower ed è ricco di foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza.

La Fiordelisi, tuttavia, non è un volto del tutto sconosciuto: balzata agli onori della cronaca per la relazione con l’ex tronista Amedeo Barbato, fece anche molto chiacchierare per le avances da parte del calciatore Gonzalo Higuain.

Stando a quanto spifferato da lei, lui le avrebbe chiesto in privato degli scatti del suo fondoschiena e lei lo avrebbe allontanato dandogli del “malato”.

La querelle è finita poi su tutti i giornali e il nome di Antonella Fiordelisi ha iniziato ad essere sulla bocca di tutti.

Ex tentatrice di Temptation Island, la modella ha anche avuto una lunga e turbolenta relazione con Francesco Chiofalo prima di iniziare quello che tutti definiscono un flirt con Carlos Maria Corona.

Carlos Maria Corona sta con Antonella Fiordelisi?

Dopo lo scoop lanciato dal settimanale Oggi, Carlos Maria Corona e Antonella Fiordelisi hanno deciso di non intervenire sui pettegolezzi che li riguardano.

I due potrebbero essersi conosciuti per mezzo di Fabrizio Corona, con cui spesso la modella e influencer si è fatta vedere nelle sue Instagram story.

L’amicizia tra la Fiordelisi e Corona senior, dunque, potrebbe aver avvicinato Antonella a Carlos Maria, permettendo così ad entrambi di conoscersi ed apprezzarsi.