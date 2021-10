L’Ispettore Coliandro 8, anticipazioni 6 ottobre: Il tesoro nascosto

Nella serata del 6 ottobre verrà trasmesso il terzo episodio della serie L’Ispettore Coliandro, andiamo a vedere la trama dell’appuntamento di questa settimana ed il cast presente nel poliziesco di Rai Due.

Cosa è accaduto negli episodi precedenti

Da due settimane è tornato L’Ispettore Coliandro con l’ottava stagione della serie dei Manetti Bros, nata da un’idea del noto scrittore, Carlo Lucarelli. Nei primi due appuntamenti, il protagonista ha dovuto affrontare nuovi casi, nel primo si era ferito insieme all’Ispettore De Zan, quest’ultimo aveva rischiato la vita ed era inseguito da un anziano boss, denominato Fantasma, in quanto era riuscito più volte a sfuggire alle manette.

Leggi anche: L’Ispettore Coliandro – Intrigo Maltese, anticipazioni e trama dell’episodio di stasera 29 settembre

Per quanto riguarda il secondo episodio della stagione, trasmesso su Rai Due la scorsa settimana, Coliandro si era trovato a collaborare insieme ad un’investigatrice ed un giovane hacker su un traffico internazionale di cittadinanze compiuto da un imprenditore uzbeko, fingendo scopi filantropici per compiere il reato. Come guest star vi era stata Sabrina Impacciatore, la quale aveva supportato l’ispettore nelle indagini del caso.

Il racconto della puntata odierna e quando vederlo

La puntata di questa settimana si intitola Il tesoro nascosto. In tale episodio, un gallerista viene trovato improvvisamente morto per strada. Dapprima, le cause con cui è avvenuta la morte portano al suicidio, ma la sorella del deceduto non è certa di questa ipotesi, e Coliandro, ammaliato dalla donna, si mette ad indagare, nonostante non sia stato richiesto agire per risolvere il caso. A quel punto, l’ispettore interroga un mercante d’arte senza scrupoli ed un soggetto denominato Tombarolo, noto per essere un ladro di opere d’arte.

Leggi anche: L’Ispettore Coliandro 8, la verità sull’assenza di Gargiulo: dove è finito l’attore Giuseppe Soleri?

Oltre al cast ricorrente, nuovi personaggi saranno presenti nella nuova puntata, a partire da Nicoletta Romanoff, nei panni della sorella del deceduto, mentre ad interpretare il mercante d’arte ed il ladro ci saranno Matteo Belli e Giuseppe Giacobazzi, quest’ultimo noto come comico di Zelig. Rai Due trasmetterà questo mercoledì il terzo dei quattro episodi previsti in questa stagione de L’Ispettore Coliandro a partire dalle ore 21 e 20.