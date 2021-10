Il Collegio 6: cast, professori, preside e location | Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Sta per iniziare l’avventura su Rai 2 de Il Collegio, arrivato all’edizione numero 6, andiamo a vedere quando inizia il docu-reality e come sarà composto il cast della prossima stagione, oltre alle varie novità del programma.

Le edizioni passate

Una delle novità più importanti in casa Rai nell’ultimo lustro è stata il Collegio. Basato su un contenuto britannico, dal nome That’ll Teach ‘Em, dal 2017 è diventato un appuntamento fisso nel palinsesto di Rai 2. Protagonisti sono degli adolescenti, alle prese con le rigide regole collegiali e con le epoche diverse da affrontare, tanto da cambiare radicalmente le loro abitudini.

Se le prime edizioni si erano svolte negli anni ’60, nella quarta stagione si era, l’unica in cui la voce narrante è stata di Simona Ventura, nelle altre vi era Magalli, si era andati avanti al 1982, mentre in quella passata nel ’92. Per la prima volta si andrà indietro nel tempo e negli anni ’70. Oltre agli allievi, grandi protagonisti del racconto sono stati di certo gli insegnanti, dalla docente Petolicchio di Matematica, passando a quello di Italiano, Andrea Maggi, senza dimenticare il severo preside, l’attore milanese Paolo Bosisio.

Cosa accadrà nelle prossime settimane

In questi giorni si stanno ultimando le riprese al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, sede anche della passata edizione del programma. Gli allievi de Il Collegio saranno in totale 20, di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, provenienti da varie zone d’Italia, le Regioni maggiormente rappresentate saranno Lombardia e Puglia. Oltre a Giancarlo Magalli come voce narrante, saranno confermati il Preside Bosisio e gli insegnanti principali, dalla Petolicchio a Maggi, passando per l’insegnante di storie e geografia, LucaRaina, ad Alessandro Carnevale di Arte.

Da vedere come se la caveranno i ragazzi nel contesto di fine anni ’70 e con le regole feree dell’Istituto. Come accaduto la scorsa stagione, anche nella sesta edizione del programma, le puntate previste saranno 8, sviluppandosi in prima serata ogni martedì. Il primo appuntamento de Il Collegio è previsto il prossimo 26 ottobre.