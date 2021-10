Un Posto al Sole, anticipazioni del 6 ottobre: ecco cosa escogita Serena per riconquistare Filippo

Anche stasera 6 ottobre, i fan di un Posto al Sole si sintonizzeranno su Rai 3 per una nuova puntata della soap italiana più longeva di sempre. Secondo le anticipazioni, le trame si concentreranno su Serena che non si arrende e che farà di tutto per riconquistare Filippo.

Crisi di coppia

La puntata di oggi 6 ottobre di Un Posto al Sole, si preannuncia carica di sentimenti e si concentrerà sulle coppie. Tanto per cominciare Mariella e Guido si attivano cercando di portare la serenità tra Silvia e Michele. Quest’ultimo ormai si è accorto che la moglie lo tradisce ma la serata trascorsa in compagnia degli amici non fa che peggiorare la loro situazione.

Nel frattempo, Fabrizio mostra una sempre più serrata dipendenza dall’alcol e ciò spinge sempre di più Marina verso Roberto, tanto che gli ex coniugi rischiano di riprovare le sensazioni del passato. Serena invece è decisa a riconquistare Filippo. Per farlo mette in campo un’idea: quella di inscenare il momento in cui si sono innamorati. Servirà a far tornare il marito da lei? Ma andiamo nei dettagli

Michele e Silvia

Michele e Silvia ormai sono arrivati ad un punto crucciale della loro relazione. Il Saviani finalmente ha capito qualcosa e si è convito, a ragione, che la moglie lo tradisce. Silvia da tempo ha una relazione con Giancarlo ma non riesce a capire se quella che sta vivendo sia una storia seria o semplicemente una sbandata. Ecco perchè non ne ha ancora parlato con Michele, l’uomo che sta al suo fianco da tanti anni e a cui è legata da un affetto molto profondo.

La Graziani però non è stata attenta e lo speaker ha iniziato a insospettirsi. A soccorrere in loro aiuto, ci pensano gli amici Mirella e Guido, i quali decidono di organizzare una cena a quattro. L’iniziativa però non dà i frutti sperati.

Serena mette in atto il suo piano

Serena disperata, ha messo Filippo alle strette. Il Sartori invece non vuole tornare indietro ed è fermamente convinto di stare lontano dalla moglie. Il figlio di Roberto, dopo l’amnesia, non ricorda più niente e non prova alcun sentimento per lei. Per questo motivo si è lasciato andare verso Viviana, attratto dalla sua spensieratezza, in questo momento il suo unico punto di riferimento.

Secondo gli spoiler, Serena farà di tutto per riconquistarlo e nella puntata di oggi 6 ottobre, ricostruirà il momento in cui si sono innamorati.