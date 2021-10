Avete mai visto la dimora Sabrina Ferilli? Loft con vista mozzafiato su Roma

Icona di stile, di bellezza e di talento: Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate e stimate del mondo della cinematografia. Tutti conosciamo la Ferilli per le numerose pellicole di successo a cui ha preso parte, ma da alcuni anni, anche grazie alla sua presenza fissa nel programma Tú sí que vales, stiamo riscoprendo Sabrina come personaggio televisivo a 360°.

Grazie ai social network, al giorno d’oggi, abbiamo la possibilità di seguire in tempo reale la vita delle nostre celebrità del cuore: post e storie da esse pubblicate ci permettono di scoprire retroscena e backstage di nuovi progetti lavorativi che le vedono coinvolte, in aggiunta a piccoli attimi di vita privata. A tal proposito, avete mai visto dove vive la nostra Sabrina? Scopriamo insieme alcuni angoli del suo bellissimo appartamento nel centro di Roma.

Una casa da sogno

Spesso, tramite le Ig stories, i personaggi dello spettacolo permettono ai loro follower di scoprire alcuni dettagli in più sulla propria vita e sul luogo in cui vivono. Sabrina Ferilli, nonostante la sua notevole visibilità, ha sempre preferito tenere la sua sfera privata lontano dagli occhi delle telecamere. Tramite il suo profilo Instagram ufficiale, tuttavia, complici gli splendidi scatti pubblicati dall’attrice, abbiamo la possibilità di scoprire alcuni angoli del suo bellissimo appartamento situato, ovviamente, nel cuore della sua città, Roma.

Seppur in tenuta da casa, con un comodo jeans e una semplice maglietta bianca, Sabrina Ferilli detiene in ogni caso il titolo di una delle donne più belle in assoluto. Del resto… la classe non è acqua!

Per arredare il suo meraviglioso appartamento, Sabrina ha scelto di prediligere le tonalità del bianco e del beige. Per quanto riguarda i pavimenti, il parquet la fa da padrone. La passione dell’attrice per le piante, della quale ama prendersi cura, è ben visibile grazie alla vasta presenza di esse, sia dentro casa, sia sul suo ampio terrazzo, il quale offre, inoltre, una magica vista sulla bellissima e imponente città eterna.

Un’Artista con la A maiuscola

Non c’è bisogno di ribadire quanto Sabrina Ferilli sia talentuosa e padrona del suo lavoro. Negli anni, le sue interpretazioni hanno parlato per lei, consacrandola tra le attrici più ecclettiche del parterre del cinema italiano. Film come Natale a New York; Eccezzziunale veramente – capitolo secondo… me; Christmas in love e la serie tv Anna e i cinque hanno messo in risalto la sua capacità di interpretare ruoli divertenti, leggeri, in grado di far sorridere e rilassare i telespettatori. Svegliati amore mio; Rivoglio i miei figli e la magistrale interpretazione nel film premio Oscar La grande Bellezza, per la regia di Paolo Sorrentino, hanno invece dimostrato quanto Sabrina sia in grado trasmettere emozioni al suo pubblico tramite ruoli drammatici, forti e passionali.

Oltre a pellicole televisive e cinematografiche di enorme successo, la Ferilli ha preso parte anche a programmi come Amici di Maria De Filippi e Tú sí que vales, nei quali è venuta fuori la vera essenza di Sabrina: una donna simpatica, ironica e profondamente innamorata del suo lavoro e della vita.