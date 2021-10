Charlene di Monaco: a distanza di mesi dall’intervento la situazione non è cambiata | Le condizioni di salute della Principessa

Charlene di Monaco non fa rientro nel Principato da ben sette mesi a causa di un problema di salute, ma dopo il collasso dello scorso settembre ha deciso di tranquillizzare i fan con una foto che ha già fatto il giro della rete.

Sette mesi fa, Charlene Wittstock lasciava il Principato di Monaco per volare in Sudafrica – suo Paese natale – e sottoporsi ad un intervento. L’esito, però, non è stato quello atteso: la moglie del principe Alberto ha contratto una infezione otorinolaringoiatrica che le impedisce, ad oggi, di fare rientro nel Principato. Da mesi, dunque, si rincorrono gossip e notizie riguardanti non solo la salute della principessa, ma anche lo stato del matrimonio con Alberto di Monaco.

Dopo un lungo periodo di silenzio riguardo le condizioni di salute di Charlene, era stato proprio il marito a confermare alla stampa la ripresa della moglie. “Sarebbe dovuto essere un soggiorno di solo pochi giorni, purtroppo sono sorte alcune complicazioni mediche che non le hanno più permesso di viaggiare – aveva spiegato lui in una nota ufficiale – . Non è andata in esilio e non è arrabbiata con me. Purtroppo siamo un bersaglio facile, ma certe indiscrezioni fanno male sia a me che a lei”.

Charlene di Monaco, la foto dopo il collasso

A smentire le indiscrezioni sulla separazione tra Charlene e Alberto erano arrivate, poi, le foto della scorsa estate che la ritraevano in compagnia dei figli, i gemelli Jacques e Gabriella, e del marito, volati in Sudafrica per farle compagnia.

“Sono eccitata perché la mia famiglia è con me”, aveva scritto la Wittstock su Instagram, mostrandosi serena.

Si credeva, infatti, che potesse fare rientro a casa nel più breve tempo possibile, invece un collasso avuto i primi di settembre l’ha costretta a rimanere ancora in Sudafrica.

Pare che, poco prima di un nuovo intervento cui si sarebbe dovuta sottoporre, Charlenne abbia accusato un malore che l’ha obbligata ad un ricovero in ospedale sotto falso nome.

Il rientro previsto per fine ottobre, dunque, è stato rimandato a data da destinarsi, ma lei ha voluto tranquillizzare tutti pubblicando nelle ultime ore uno scatto su Instagram.

Capelli corti, maglioncini nero e una collana al collo molto simile ad un rosario: “Che Dio vi benedica”, ha scritto Charlene di Monaco accennando un sorriso sereno.

Alberto di Monaco: “Charlene sta bene”

Intanto, proprio qualche ora dopo lo scatto che ritrae Charlene di Monaco sorridente, il principe Alberto ha deciso di rispondere alle curiosità della stampa sullo stato di salute della moglie.

“Charlene sta bene”, ha commentato lui approdando a Maiorca per inaugurare un lussuoso club sportivo.

Lo stato di salute della Wittstock, dunque, sembra non destare più preoccupazione nella famiglia reale che, ora, non può far altro che attendere il via dei medici per riportare la principessa a casa.