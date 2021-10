Omicidio di Meredith Kercher, il documentario sconvolgente di Discovery : dove vederlo in chiaro

L’omicidio di Meredith Kercher è stato raccontato in un documentario che Discovery rilancia a pagamento sulla sua piattaforma. “Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith?” è andato in onda su Nove nel maggio scorso riscontrando un grosso successo tra il pubblico.

Il delitto di Perugia e i suoi protagonisti

L’omicidio di Meredith Kercher, noto anche come delitto di Perugia, è un fatto di cronaca nera, accaduto in Italia e che ha scosso tutto il mondo occidentale. Meredith Kercher, giovane studentessa inglese venuta in Italia per il progetto Erasmus presso l’Università di Perugia, è stata uccisa brutalmente la sera del 1º novembre 2007.

I protagonisti di questo bruttissimo episodio sono tutti giovani ragazzi: la statunitense Amanda Knox, il pugliese Raffaele Sollecito suo fidanzato e il cittadino ivoriano Rudy Guede, l’unico che ha pagato, essendo stato condannato in via definitiva con rito abbreviato perchè giudicato unico responsabile. I primi due, condannati in primo grado come concorrenti nell’omicidio, sono stati invece assolti.

I film e le serie che attingono dalla vicenda

La vicenda di Meredith Kercher ha suscitato molto scalpore scatenando un’attenzione mediatica internazionale. Sull’ assassinio della ragazza infatti sono stati prodotti diversi film, documentari e programmi dedicati. Tanto per cominciare nel 2011 con la regia Robert Dornhelm è stato registrato un film per la TV dal titolo Amanda Knox (Amanda Knox: Murder on Trial in Italy).

Il gettonato Netflix ha distribuito un film documentaristico di Amanda Knox per la regia di Rod Blackhurst e Brian McGinn. Nel 2014 spunta un altro film con la regia di Michael Winterbottom. In questo caso la storia viene raccontata con gli occhi di un giornalista e di un reporter che seguono il caso.

Addirittura i Griffin hanno inserito la vicenda in una loro puntata dal titolo Viaggio in Italia. La serie televisiva Guilt del 2015 si ispira vagamente alla vicenda.

Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith?

Discovery non è da meno. Il documentario Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? ricostruisce l’intricata vicenda, portando alla luce i punti più oscuri del delitto. Nel cortometraggio sono presenti i protagonisti e i personaggi che hanno lavorato al caso.

Ci sono interviste e rivelazioni, in particolare quelle di Raffaele Sollecito che dice: “Io ho detto un sacco di ca**ate perchè me le ha fatte dire Amanda”. Il contenuto si può vedere solo tramite abbonamento, accedendo alla piattaforma ufficiale di Discovery.