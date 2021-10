Conoscete la sorella di Barbara D’Urso? Lei si chiama Daniela e sono due gocce d’acqua

Barbara D’Urso ha un legame molto forte con la sua famiglia di origine: prima di cinque fratelli, la conduttrice di Canale 5 ama condividere scatti con la sorella Daniela, tre anni più piccola di lei.

La famiglia di origine di Barbara D’Urso è numerosa: lei, nata nel 1957 a Napoli, è la primogenita di Rodolfo e Vera Pentimalli, venuta a mancare quando la conduttrice aveva solo undici anni. Dal primo matrimonio del padre della D’Urso sono nati Daniela e Alessandro, mentre dalle seconde nozze con Wanda Randi, sono nati Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

Barbara, legatissima ai suoi fratelli, ha spesso parlato dei rapporti tra loro durante alcune interviste televisive e, se alcuni sono noti al mondo dello spettacolo, altri hanno scelto di rimanere dietro le quinte. È il caso della sorella minore della D’Urso, Daniela, spesso apparsa in alcuni scatti con la conduttrice, che ha deciso di occuparsi di televisione evitando, però, le luci dei riflettori. Ecco chi è Daniela D’Urso.

Daniela D’Urso, chi è la sorella di Barbara

Solita rimanere dietro le quinte, Daniela D’Urso non perde occasione di mettersi in evidenza quando si tratta di difendere dai detrattori la sorella Barbara.

Consulente e produttrice televisiva, la sorella minore del volto di Canale 5 vanta una grande somiglianza con la D’Urso senior.

Sebbene più discreta, infatti, Daniela mostra lo stesso sguardo e sorriso di Barbara, così come si può notare in alcuni scatti condivisi da lei su Instagram.

Sempre pronta a scendere in campo quando si tratta di difendere la sorella, Daniela ha fatto sentire la sua voce contro Yari Carrisi – che augurò alla D’Urso la morte – e contro Pietro Delle Piane, che insinuò di aver avuto rapporti molto stretti con Daniela.

“[…]Ti consiglio di non raccontare mai più i miei fatti privati in pubblico, di parlare di me, di mia sorella e della mia famiglia per fare il simpaticone, tra l’altro senza far ridere nessuno”, sbottò Barbara in diretta tv, mentre Daniela commentò su Twitter: “La diffamazione è un reato. E non è una battuta. Noi unite più che mai. Il resto è fuffa”.

Leggi anche–>Conoscete la sorella di Barbara D’Urso? Chi è Daniela [FOTO]

Leggi anche–>Lei è la sorella della regina della televisione: riuscite a vedere la somiglianza?

Daniela D’Urso e il rapporto con Barbara

Sempre molto unite, Daniela e Barbara D’Urso non hanno mai perso occasione per sottolineare quanto il legame tra sorelle sia molto forte.

Daniela, che è anche autrice di un libro autobiografico “Lagnamelagna”, ha provato a raccontare la vita con i fratelli nel suo manoscritto, pur cercando di non invadere la loro privacy.

Il rapporto con Barbara, tuttavia, resta uno dei più stretti, fatto di grande stima e rispetto reciproci.

“[…]È una persona di grande coraggio, perché per fare quello che fa ne serve davvero tanto. Io sono orgogliosa di lei – ha detto Daniela in una intervista per Il Giornale – . Sai, soprattutto in questo periodo di quarantena è stata tanto tanto forte, instancabile. La vedo in un doppio modo, come persona che amo come sorella e come persona che amo come professionista“.