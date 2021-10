Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio attaccato dal famosissimo cantante: “Hai la stessa utilità di…”

Il giudice di Tale e Quale Show è stato attaccato frontalmente dopo la puntata del programma di Rai Uno. Ecco tutto quello che è successo.

I post di Clementino

Un incredibile, quanto inedito, attacco via social sta infiammando il web in queste ore e riguarda Cristiano Malgioglio. Tutto è avvenuto nella puntata andata in onda ieri sera, 8 ottobre, su Rai Uno, del programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, dove il cantante e paroliere veste il ruolo di giurato. L’esibizione di uno dei concorrenti, Pierpaolo Petrelli, nei panni del rapper partenopeo, Clementino, ha entusiasmato lo studio.

Parole di elogio per l’ex gieffino, compagno di Giulia Salemi, sono arrivate dai giudici, compreso lo stesso Cristiano Malgioglio, che ha spiegato: “Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero”. Pierpaolo Petrelli si è poi aggiudicato la puntata, chiudendo in prima posizione, con 61 punti. Ma è in seguito la sfida si è trasferita sui social.

L’affondo di Clementino

Clementino, infatti, in una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, ha seguito ed apprezzato l’esibizione di Pierpaolo Petrelli ed ha subito risposto live al commento di Cristiano Malgioglio: “Ecco, è arrivato John Lennon, ma non mi ca**re il ca**o!”.

In seguito, il rapper partenopeo, ha pubblicato una storia, rivolgendosi – con tanto di tag – allo stesso giudice di Tale e Quale Show: “Tu parli male di me in tv? Io credo che tu abbia nella musica, nel cinema, nella tv, la stessa identica utilità dell’ananas sulla pizza. Uguale”. Finita qui? Oppure Malgioglio deciderà di replicare? Staremo a vedere.