Tomaso Trussardi, conoscete sua sorella Gaia? Ecco chi è la bellissima cognata di Michelle Hunziker

Prima ai vertici della casa di moda di famiglia, poi musicista e ideatrice di un progetto per i migranti: la storia di Gaia Trussardi.

Trussardi: un nome che si trascina dietro il peso e l’importanza di una storia secolare. Ovunque nel mondo, il marchio della celebre casa di moda è sinonimo di stile senza tempo e buon gusto italiano. Fondata nel lontano 1911, oggi continua a essere un punto di riferimento per l’universo fashion, esattamente come lo è la famiglia Trussardi. E oggi vogliamo proprio parlarvi di uno dei suoi membri: Gaia Trussardi.

Chi è Gaia Trussardi

Nata nel 1980, Gaia Trussardi è la terza figlia dello storico direttore della maison Nicola e di Maria Luisa Gavazzeni. Ha tre fratelli: Beatrice, Tomaso e Francesco, morto nel 2003 in un tragico incidente. Di lei si sa che ha sempre avuto uno spirito cosmopolita e infatti si è trasferita a Londra per intraprendere gli studi universitari in antropologia e sociologia. Nonostante la sua inclinazione verso campi molto diversi dalla moda, dopo la laurea ha iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia al fianco dei fratelli Tomaso e Beatrice come direttrice creativa, gestendo in particolare le linee Tru Trussardi e Trussardi Jeans.

Dalla moda alla musica

Ben presto, però, ha capito che quella non era la sua vera vocazione. Nel 2018 ha detto addio al mondo della moda e ha iniziato a dedicarsi alla sua vera passione: la musica. Gaia Trussardi, però, ha deciso di farlo in maniera non convenzionale e ha scelto di dare a questa forma di espressione artistica uno scopo ben preciso: quello di distruggere le barriere culturali e dare la possibilità a musicisti e performer di diversa provenienza di realizzare i propri progetti.

Gogaia e l’incubatore di startup per migranti

Così, il 25 settembre 2020 ha preso vita Gogaia: un progetto musicale fatto di apertura e integrazione. La musicista di casa Trussardi, infatti, ha scelto di collaborare con Ezy Williams e Haruna Kuyateh, due artisti africani a cui destinerà i diritti di tutti i brani. Ma questo è stato solo l’inizio di lungo viaggio: insieme al suo ex compagno di università Alex Legler, Gaia Trussardi ha lanciato una nuova società che fa da incubatore di startup per migranti: Pluvial Ventures. Un modo per dare proprio a tutti l’occasione di realizzare la propria idea imprenditoriale.

Vita privata di Gaia Trussardi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gaia Trussardi ha sposato nel 2006 Ricardo Rosen, dal quale ha avuto i due figli Nicola e Isabella. Tuttavia, dopo 10 anni di relazione, i due hanno deciso di separarsi. In seguito, nell’agosto del 2019 Gaia Trussardi è convolata a nozze in tutta segretezza sull’Isola d’Elba insieme all’attore Adriano Giannini. Per l’occasione, non ha scelto il classico abito bianco ma un vestito in pizzo e seta a colori, sui toni del verde menta, del giallo, del celeste e del rosa pallido. Una scelta fuori dagli schemi, che l’ha resa una sposa unica e sofisticata!