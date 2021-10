Flavia Pennetta e Fabio Fognini, la coppia d’oro dello sport italiano è in dolce attesa

La nascita di una nuova vita è tra le cose più belle che si possano celebrare. I bambini rappresentano il frutto dell’amore dei loro genitori, e uno dei doni più preziosi che una coppia possa desiderare. A tal proposito, alcuni mesi fa, ad annunciare l’arrivo di un nuovo bebè sono stati Fabio Fognini e Flavia Pennetta, entrambi star indiscusse del mondo del tennis.

I due tennisti, convolati a nozze l’11 giugno 2016, sono già genitori di due splendidi bambini: Federico, nato nel 2017, e Farah, venuta alla luce nel 2019. L’8 luglio scorso, tramite un tenero post pubblicato da Flavia sul suo profilo Instagram, è stata annunciata la terza gravidanza. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto procede a gonfie vele

A distanza di cinque anni dal loro matrimonio, Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono più uniti e innamorati che mai. A dirlo è la stessa Flavia la quale, il giorno esatto del loro anniversario di matrimonio, tramite una foto pubblicata su Instagram, ha dedicato alla sua dolce metà le seguenti parole: “Cinque anni di amore, litigi, crescita… la vita di coppia non è facile, ma ti risceglierei oggi, domani e sempre!“. E in occasione del quinto anno trascorso insieme in qualità di marito e moglie, quale modo migliore per festeggiare se non con l’arrivo di un nuovo bambino?

Questo dolce scatto in bianco e nero, pubblicato sull’account Instagram ufficiale di Flavia e realizzato dalla fotografa Laura Gozzi, testimonia la serenità e la sintonia con le quali la coppia sta affrontando la gravidanza. L’annuncio del nuovo e imminente arrivo in casa Fognini-Pennetta è stato fatto sempre tramite social. L’8 luglio scorso, infatti, la tennista ha scritto: “Qualcuno dice che il tre è il numero perfetto. Forse è proprio vero, perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”.

Genitori, sì, ma anche atleti di fama internazionale

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, grazie al loro talento e alla loro bravura, hanno portato alto nel mondo l’orgoglio italiano. Flavia si è aggiudicata la vittoria degli US Open 2015, diventando così la seconda italiana a vincere uno dei tornei del Grande Slam. Prima di allora, tuttavia, la Pennetta era già stata l’unica italiana a essere inserita nella top 10 della classifica mondiale WTA Tour. Dopo aver conquistato una vittoria dietro l’altra, Flavia ha abbandonato la carriera da tennista all’età di 33 anni.

Fabio Fognini, invece, continua a farci sognare. Considerato uno dei maggiori talenti del tennis italiano, l’atleta è riuscito ad essere l’unico della nostra nazione a classificarsi nella top 10 sia in singolare sia in doppio. Il suo debutto da professionista è avvenuto nel 2002 e, da allora, ha continuato a conquistare un successo dietro l’altro.