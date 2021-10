La star di X-Factor nella casa del Grande Fratello Vip? Il possibile colpaccio di Alfonso Signorini

Nonostante il Grande Fratello Vip 6 sia iniziato da qualche settimana, sta facendo molto parlare di sé per le dinamiche che si stanno creando tra i concorrenti nella casa. Secondo i rumor pare che arriverà un nuovo concorrente già noto agli italiani grazie a X Factor. Ecco di chi si tratta.

Nuova concorrente al Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 sta riscuotendo un enorme successo è in merito è di coloro che si sono messi in gioco davanti alle telecamere punto di recente si è parlato molto della questione della frase citata da Soleil sorge. Alcuni hanno insinuato che avesse fatto delle insinuazioni razziste, Ma per fortuna tutto è andato a fin di bene punto Poi molti stanno esprimendo una propria opinione su web sulla relazione tra la principessa Lulù e Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo sembra non essere coinvolto emotivamente, in quanto dà l’idea che vorrebbe chiudere, ma non lo fa per timore di ferirla. Da qualche ora l’attenzione si è spostata su un ipotetico concorrente che potrebbe varcare la porta del Gf Vip 6. Si tratta di una cantante diventata popolare grazie a un programma televisivo della Rai. Il suo nome è Roshelle.

Curiosità sulla cantante

Roshelle è diventata famosa nel 2016 quando ha partecipato a X Factor. E’ nata a Lodi nel 1995 ed è una rapper italiana. E’ il nome d’arte di Rossella Discolo, ha 24 anni e ha esordito con Tutti frutty che ha spopolato con 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Durante un intervista fatta a un inviato de Le Iene ha rilasciato questa dichiarazione: “Penso di avere una bella voce e un bel corpo e mi piace usare entrambi nella maniera perfetta”. Nello stesso anno della partecipazione al programma ha pubblicato il suo primo album intitolato What u do to me e nel 2021 ha pubblicato su ultimo singolo Ti amo, ti odio. Nonostante sia un personaggio pubblico, tende molto a tutelare la sua vita privata. Infatti non è ancora chiaro se sia fidanzata oppure single. Tempo fa era legata a Paride, il suo batterista. Tutti concordano sul fatto che sia una bellissima ragazza, ragion per cui potrebbe dare del filo da torcere alle altre donne. Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori notizie.

La confessione di Amedeo Goria

Il Grande Fratello Vip regala sempre grandi sorprese. L’altra sera, dopo il coming out di Giucas Casella, c’è stato Amedeo Goria che si è lasciato andare in un’inaspettata confessione. Durante una conversazione con Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi ha fatto capire di aver avuto un incontro con una donna che poi si è rivelata non essere tale. Nel frattempo la giovane fidanzata Vera è al centro dell’attenzione per delle rotondità sospette.

