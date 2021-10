Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 7 ottobre: Silvia è pronta a tornare da Michele?

Come di consueto nella prima serata di giovedì 7 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è ispirata al format australiano Neighbours serie televisiva che segue le vicissitudini di alcune famiglia che vivono a Ramsey Strret, come per la soap opera italiana anche in questo caso si tratta di una location totalmente immaginaria. Neighbours è trasmessa dal 1985 e ancora oggi è in produzione, inoltre si tratta della serie che ha reso popolare l’attrice Kylie Minogue con il personaggio di Charlotte.

Silvia è pronta a tornare da Michele?

Il rapporto tra Silvia e Michele procede sempre peggio. L’uomo, avendo notato gli strani comportamenti della moglie, ha cominciato a sospettare che lo tradisca. Nonostante ciò la direttrice de Il Vulcano ha continuato a frequentare in gran segreto Giancarlo. Le anticipazioni però rivelano che un incontro tra la Graziani e l’uomo non andrà per niente bene e la donna passerà una serata decisamente orribile. Potrebbe essere arrivato per Silvia il momento di fare un passo indietro?

Viviana non vuole lasciarsi scappare Filippo

Nel frattempo Serena, pur di recuperare il suo rapporto con Filippo sta facendo di tutto. La giovane ha provato a ricostruire alcune delle situazioni più bella che hanno vissuto insieme al Sartori, e sembra che in parte sia riuscita nel suo obiettivo. Nonostante ciò Viviana non sembra disposta a lasciar perdere e tornerà alla carica scombinando ancora una volta i piani della coppia. Come reagirà questa volta Serena?

Rossella e Riccardo

Rossella, dopo aver scoperto che l’uomo con cui si è scambiata degli appassionati baci, è il suo tutor per la scuola di specializzazione è in seria difficoltà. Nonostante ciò la giovane non è disposta a mandare a rotoli la sua carriera per questo motivo affronterà il tutto con estrema serietà svolgendo al meglio le sue mansioni. Suo malgrado non potrà essere totalmente indifferente alla presenza di Riccardo.