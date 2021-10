Fino all’ultimo battito, anticipazioni 7 ottobre: clamoroso colpo di scena per il Dottor Mancini

Manca poco alla terza puntata della serie Fino all’Ultimo battito, ecco cosa accadrà attraverso le ultime anticipazioni circa la trama dei prossimi episodi, i quali verranno trasmessi in prima serata su Rai Uno.

Cosa è accaduto nei precedenti episodi

Una delle novità di Rai Uno in questo inizio di stagione televisivo è Fino all’Ultimo battito. La serie racconta le vicende di Diego Mancini, chirurgo ritornato a lavorare in Puglia, dove deve affrontare il divorzio, impegnato con la compagna Elena, all’improvviso avviene un malore al figlio per via di una cardiopatia. L’uomo approfitta del proprio lavoro per saltare la fila all’ospedale al bambino, in modo da fargli ottenere in tempi celeri il trapianto, ma qualcuno lo scopre.

Lo stesso Diego deve convivere anche con vicende legate alla malavita, come nel caso del boss Patruno, arrivato in Ospedale per una presunta operazione, e poi scappato dalla stessa struttura, mentre suo cugino Vincenzo incontrerà il Dottor Mancini per salvare una prostituta incinta, aiutandola a scappare. Nel frattempo, il chirurgo è indagato per una vicenda legata ad una ragazza, ma alla fine verrà scagionato dalle accuse.

Gli scenari futuri della serie

La terza puntata della serie includerà la quinta e sesta puntata della prima stagione, ogni episodio avrà una durata di circa 50 minuti. Nei prossimi appuntamenti del 7 ottobre si andranno ad intrecciare le vicende di Mancini e del boss, in quanto si viene a scoprire come Patruno abbia aiutato il chirurgo nel salvare il chirurgo dalle indagini, questo porterà Diego a sentirsi in debito con lui e comprenderà come sia utile aiutarlo a salvargli la vita tramite un’opportuna trasfusione di sangue.

Ad aiutare il boss ci sarà il nipote Mino, ma Diego cercherà di non farsi notare per evitare di far sapere in giro dell’aiuto a Patruno. Mancini dovrà inoltre affrontare un altro problema cardiaco del figlio Paolo. I prossimi appuntamenti saranno trasmessi giovedì 7 ottobre su Rai Uno alle ore 21 e 25, una volta conclusi ci si troverà esattamente a metà della prima stagione, in quanto gli episodi saranno 12 in totale.