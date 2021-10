Striscia la Notizia, la velina Talisa Ravagnani ha una sorella bellissima quanto lei | Sono due gocce d’acqua

Talisa Ravagnani è la nuova velina bionda di Striscia la Notizia e già ha incantato tutti per la sua bellezza. Ma sapete che ha una sorella che le somiglia tantissimo? Ecco chi è

Da Dubai, passando per Los Angeles fino a Striscia la Notizia

E’ approdata sul bancone di Striscia la Notizia da poche settimane, si chiama Talisa Ravagnani e insieme alla bruna Giulia Pelagatti, è la nuova velina del Tg satirico di Canale 5.

Nata il 28 agosto del 2001 a Milano, Talisa è cresciuta a Dubai fino a 13 anni. A questa giovane età è volata a Los Angeles per coltivare la passione per la danza. E’ nella metropoli statunitense infatti che viene scelta, dopo aver fatto un provino assieme a sua sorella, per una prestigiosa scuola di ballo.

Gli Usa le danno anche la possibilità di apparire nel videoclip, sempre come ballerina, della canzone Look At Her Now di Selena Gomez. Come sanno i ben informati Talisa, così come la sua collega Giulia, ha anche partecipato al talent Amici di Maria De Filippi.

La bellissima sorella di Talisa

Ma la bellezza in casa Ravagnani è doppia. La velina bionda come già è stato accennato, ha una sorella più grande, anch’ella la passione per la danza, quasi identica a lei: sui social si fa chiamare Kendra Teal. “Era mia sorella maggiore che voleva fare la velina, diversi anni fa. Io non ci ho mai pensato. Poi ho iniziato a mia volta la carriera nella danza e credevo che il percorso fosse quello” Ha confessato al Corriere della Sera.

Kendra vive a Los Angeles ed è fidanzata con Omri Malka, un famoso dj di Miami e Las Vegas. Le sorelle sono molto legate e s’incontrano appena possono, facendo anche dei viaggi assieme. Ultimamente infatti sono andate in Libano in occasione del compleanno della ballerina. L’anno scorso infatti sul profilo Instagram di Talisa, è apparsa una foto che le ritrae insieme, sotto l’albero di Natale: “Il più felice fo**uto compleanno alla mia fiamma gemella. Non riuscivo a immaginare di passarlo senza di te. La mia complice. Nella buona e nella cattiva sorte, con tutte le nostre stranezze che nessuno tranne noi, capirà mai. Ti amo fino alla luna e ritorno, sorella.” E’ la didascalia scritta in inglese, che accompagna lo scatto.

Le sorelle Ravagnani si somigliano molto, tanto che alcune volte vengono scambiate per gemelle. Entrambe hanno i capelli lunghi e biondi e le labbra carnose, per non parlare del fisico scultoreo e sensuale.