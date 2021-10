X-Factor Italia 2021, anticipazioni 7 ottobre, novità Bootcamp: tutto quello che c’è da sapere

Sta per entrare nel vivo X Factor 2021, questa settimana sarà trasmessa la quarta puntata, la prima con i Bootcamp, ecco quali sono le novità del talent show condotto da Ludovico Tersigni, specie dopo i cambiamenti al regolamento.

Cosa è accaduto nelle prime fasi

Durante le prime 3 settimane, Sky ha proposto le Auditions, nelle quali la giuria ha potuto valutare per la prima volta le esbizioni dei nuovi aspiranti talenti. Vi sono state molti brani presentati dagli stessi musicisti, oltre a qualche cover, molti di loro hanno impressionato con i propri cavalli di battaglia, ma sarà da vedere come andrà a procedere la selezione nelle fasi successive.

Per quanto riguarda la giuria, i giudici sono gli stessi della passata stagione, vale a dire Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton. La grande novità è rappresentata dal conduttore, dopo 10 edizioni di fila con Alessandro Cattelan, passato in Rai, vi è stato l’esordio come presentatore di Ludovico Tersigni, giovane attore romano. Terminata la fase delle audizioni, X Factor proseguirà la propria avventura con i Bootcamp e poi con gli Home Visit, nei quali verranno selezionati i 12 concorrenti da presentare ai Live.

I cambiamenti previsti nei Bootcamp

Rispetto al passato non vi sarà più la rappresentazione delle categorie, senza ormai alcuna distinzione tra genere ed età, ogni giudice avrà dunque a disposizione la possibilità di avere tre concorrenti ciascuno, ognuno di essi sarà vincolato ad avere almeno un artista singolo o una band, ed al contempo averne al massimo due rappresentanti tra solisti o gruppi.

La fase dei Bootcamp prevede ad ogni giudice la possibilità di poter comporre la propria squadra, dopo la prima cernita, i vari aspiranti artisti si esibiranno per ogni team, solo cinque di loro si potranno sedere sulle ambite sedie. Proprio la cinquina rimasta andrà agli Home Visit, in programma tra due settimane, tra di essi verrà scelto il terzetto per andare ai Live previsti a partire dal 27 ottobre. ùSky trasmetterà la quarta puntata del talent X Factor alle ore 21 e 15 di questo giovedì, con replica in chiaro su TV 8 per mercoledì prossimo.