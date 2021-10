Star in the Star, sta accadendo proprio durante la puntata: la decisione di Pier Silvio Berlusconi su Ilary Blasi

Ha avuto vita breve lo show di Canale 5, Star in the star, partito con grandi aspettative lo scorso 16 settembre ma ora diretto verso la chiusura anticipata prevista per il prossimo 14 ottobre.

La conduzione di Ilary Blasi e il format di Star in the star non hanno convinto appieno il pubblico di Canale 5, che ha bocciato con ascolti troppo bassi per la rete il programma importato dalla Germania. Il format, che prevede la partecipazione di vip camuffati da altre celebrities del mondo della musica, aveva già suscitato non poche polemiche in Rai per la grande somiglianza con Il cantante mascherato e Tale e quale show.

Il caso era finito anche in commissione di Vigilanza Rai per mano dell’onorevole Michele Anzaldi. “[…]’Star in the Star’ di Canale 5 si configurerebbe come un clone di ‘Tale e Quale show’ e soprattutto de ‘Il Cantante mascherato’, in onda sulla Rai – aveva tuonato il rappresentante di Italia Viva – . […]Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. È evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico […]”. Non era stata, tuttavia, l’interrogazione a fermare Star in the star, arrivato invece ai titoli di coda a causa di ascolti troppo bassi.

Star in the star, il 7 ottobre la semifinale

Sin dal primo appuntamento con Star in the star, Ilary Blasi e la giuria – composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci – non erano riusciti a convincere il pubblico da casa.

Gli ascolti delle prime puntate dello show di Canale 5 sono stati definiti un vero e proprio flop e, nell’ultima serata andata in onda lo scorso 30 settembre, la Blasi ha annunciato la semifinale.

Nella puntata di oggi, 7 ottobre 2021, infatti, le i vip rimasti ancora in gara si cimenteranno con le interpretazioni di Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele.

Al termine della serata, il pubblico e i giurati decideranno le due “star in the star” da mandare a casa e quelle che meritano di arrivare fino alla finalissima del prossimo 14 ottobre.

Leggi anche–>Star in the Star, Ilary Blasi rivela i segreti del nuovo show di Canale 5

Leggi anche–>Ilary Blasi al timone del nuovo show di Canale 5 Star in the Star: ecco le 10 maschere dello show

Star in the star, flop per Ilary Blasi

Nonostante la polemica che aveva preceduto l’inizio di Star in the star, Ilary Blasi aveva deciso di rimanere indifferente alle accuse scatenatesi in Rai contro il programma per cui era stata scelta per la conduzione.

“[…] Le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito ‘nel bene o nel male purché se ne parli’ – aveva commentato la Blasi in una intervista per Panorama – . La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. Guardo nel mio orto, non in quello altrui […]”.

Per lei, dunque, non vi erano problemi nel condurre un programma già simile ad altri format proposti dalla Rai anche perché “in tv sono anni che non s’inventa niente da zero”.

La scelta di rimanere lontana dalla querelle e il tentativo di dare a Star in the star un’impronta personale, però, non hanno premiato Ilary Blasi, costretta a dire addio alle telecamere con due settimane di anticipo.