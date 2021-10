Lui è peggio di me, anticipazioni 7 ottobre: tutti gli ospiti della coppia Panariello – Giallini

Questa sera 7 ottobre verrà tramesso Lui è peggio di Me, trasmissione arrivata alla terza puntata, andiamo a vedere chi saranno gli ospiti del programma condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini su Rai Tre.

Cosa è accaduto nelle prime due puntate

Dopo l’esordio lo scorso inverno, quando vennero registrate 4 puntate, in questo inizio di autunno è ritornato l’appuntamento con Lui è peggio di me, dove Panariello e Giallini si alternano alla conduzione del programma, tra gag ed interiviste con gli ospiti. Insieme a loro vi è la partecipazione fissa di Max Angioni ed Anna Ferzetti.

Leggi anche: Giorgio Panariello chi è | carriera e vita privata del comico toscano e conduttore tv

Nei primi due appuntamenti sono stati diversi gli ospiti, dalla coppia di telecronisti formata da Fabio Caressa e Bergomi, passando ai cantanti Ron, Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Malika Ayane, Frankie Hi-Nrg, Raf ed i Marlene Kuntz. Le prime 2 puntate hanno però prodotto un calo di spettatori rispetto allo scorso inverno, con la media di circa 800 mila spettatori ed il 4% di share, il programma però è stato confermato per questo ed il prossimo giovedì su Rai 3 in prima serata.

Le anticipazioni per l’appuntamento di questa sera

Per quanto riguarda la terza puntata, ad essere ospitati negli studi di Rai 3 ci saranno i noti cantanti come Nek ed Alex Britti ed il trio de Il Volo, oltre a loro sarà presente anche Filippa Lagerback, ritornernanno inoltre Max Angioni ed Anna Ferzetti. Molta attesa per la coppia di comici Ficarra e Picone, alla prima stagione tv senza la conduzione di Striscia la Notizia.

Leggi anche: Striscia la Notizia, la verità dietro l’addio di Ficarra e Picone: ecco i motivi,,,

Il programma sarà trasmesso questa sera su Rai 3, e sarà dunque la terza ed anche penultima puntata di Lui è peggio di me, la trasmissione sarà visibile a partire dalle 21 e 20, una volta terminato l’episodio di Un posto al sole; il varietà di Marco Giallini e Giorgio Panariello durerà poco più di due ore, si preannuncia una serata all’insegna di leggerezza e di ironia, senza tralasciare qualche spunto di riflessione.