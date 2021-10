Temptation Island, ex concorrente è diventato papà: fiocco rosa per la coppia

Fiocco rosa per due ex concorrenti di Temptation Island: nelle ultime ore, è stata annunciata la nascita della primogenita della coppia.

Flavio Zerella e Nunzia Sansone sono diventati genitori. Lui, che ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island, si era fatto conoscere per la turbolenta relazione con l’allora fidanzata Roberta Mercurio. Lei, invece, è stata protagonista della sesta edizione del reality show estivo di Canale 5 ed era approdata nel villaggio delle fidanzate facendo coppia con Arcangelo Bianco.

Le rispettive relazioni, poi, sono naufragate e, a distanza di tempo, Flavio e Nunzia si sono incontrati scoprendo di essere innamorati l’uno dell’altra. La notizia della gravidanza della Sansone, iniziata a circolare sul web, è stata poi confermata dai diretti interessati che, con una serie di scatti che avevano scatenato l’euforia dei fan, hanno annunciato il nome della loro primogenita. “Dea nome che indica una divinità femminile simbolo di vita, bellezza e amore – si legge sui rispettivi profili Instagram – .Papà e mamma ti aspettano”.

Flavio Zerella e Nunzia Sansone genitori

E il momento della nascita della piccola Dea Zerella è arrivato: Nunzia Sansone ha partorito ieri, 6 ottobre, e l’annuncio è stato dato dai neo genitori sui rispettivi profili social.

“Sono diventato papà – ha scritto commosso Flavio – . 3.300kg di puro amore. Vi Amo Nunzia Sansone”. Anche lei, dal canto suo, ha voluto condividere uno dei primi scatti mentre stringe tra le braccia la piccola Dea.

“Insieme ce l’abbiamo fatta, abbiamo superato tutto – ha scritto Nunzia – . Alle 08.50 è nata la nostra principessa Dea Zerella. Ti amiamo immensamente”.

Da parte di molti personaggi noti al popolo della rete e di ex concorrenti di Temptation Island che hanno condiviso con Flavio o Nunzia l’esperienza del reality show, sono arrivati numerosissimi messaggi di congratulazioni per i neo genitori.

Flavio Zerella e Nunzia Sansone verso le nozze

L’amore tra Flavio Zerella e Nunzia Sansone è nato in pochi mesi e, sin da subito, i due hanno compreso quanto fosse forte il sentimento che li teneva uniti.

Dopo pochi mesi dall’inizio della relazione, infatti, lui aveva manifestato la volontà di costruire un futuro insieme alla compagna descrivendola come la donna della sua vita.

“Amo stare con lei. Non programmo niente ma voglio che sia la mia donna per tutta la vita – aveva detto l’ex di Temptation Island in una intervista radiofonica – . La sposerei domani. Ho capito cosa significa avere una relazione importante e amare una persona”.

E, alla fine, la proposta di matrimonio per Nunzia è arrivata proprio quando la coppia ha scoperto di aspettare una bambina. Per le nozze, probabilmente, bisognerà aspettare un po’ di tempo però.