Cristiano Ronaldo, il terribile lutto per il calciatore: “Meravigliosa madre”

Triate annuncio di Cristiano Ronaldo

Essendo un personaggio pubblico, Cristiano Ronaldo tende ad aggiornare costantemente il suo profilo social che vanta di milioni di follower. Oltre a essere osannato sul campo di calcio, è anche apprezzato per ciò che fa nella vita di tutti i giorni. Infatti con la moglie Georgina Rodriguez si prodiga sempre per il prossimo. Purtroppo nelle ultime ore ha dato un annuncio inerente alla morte di una persona molto cara a un suo grande amico. Si tratta del difensore 36enne del Vitoria Setubal José Semedo. I due sono legati da una profonda amicizia, come testimoniano degli scatti pubblicati da Ronaldo. Hanno spesso trascorso delle vacanze insieme alle rispettive famiglie, ma ora dovranno fare i conti con la perdita della moglie dell’amico. Il campione del calcio non esiterà a stargli accanto, ora più di prima.

“Riposa in pace amica mia. Non ti dimenticheremo mai”

In poche parole è morta Soraia, la moglie di Semedo. Stando a quanto detto aai giornali inglesi, la donna è venuta a mancare al Curry Cabral Hospital di Lisbona a causa di un’infezione. Purtroppo inaspettatamente ci sono state delle complicazioni che hanno addirittura condotto Soraia verso la morte. Non c’è stato nulla da fare, i medici hanno tentato l’impossibile per salvarla. Per lo spiacevole evento Cristiano Ronaldo ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia dei coniugi Semedo e Giorgina. Ecco le toccanti parole che ha scritto nella didascalia: “Ci sono momenti nei quali tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. Nello scorso weekend, inaspettatamente, è morto un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia, una meravigliosa madre e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi abbia regalato. Niente può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mia. Non ti dimenticheremo mai”.