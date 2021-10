Chef Rubio, che fine ha fatto? Ecco perché non lo vediamo più in tv

Ha tenuto banco, per un pò di anni, nel mondo televisivo della ristorazione “di strada”, quella dei camionisti e quella “unta e bisunta” che tanto piace agli stomaci d’acciaio. Che fine ha fatto Chef Rubio? L’ex rugbista amante dei fornelli, ha abbandonato la televisione. Per quale motivo? Cosa fa oggi? Scopriamolo

Il rugbista diplomato alla scuola di cucina

Chef Rubio è scomparso dalla TV. E la cosa non è passata inosservata. Il 38enne di Frascati, ex giocatore di rugby, diplomato come Chef Internazionale di Cucina italiana all’ Alma, la scuola fondata da Gualtiero Marchesi, dopo aver incantato i telespettatori con il suo modo di fare irriverente e passionale nei confronti di piatti fumanti e succulenti, ha detto addio al piccolo schermo.

Gabriele Rubini in realtà è un uomo dalle mille sfaccettature: ha lo sport, ha la cucina, ha i viaggi e un tumulto indomito di principi, che lo portano a difendere i più deboli, a denunciare le ingiustizie. Già in passato aveva sostenuto l’Amnesty International Italia per i diritti umani contro ogni tipo di discriminazione. L’allontanamento dalla Tv è arrivato poco per volta, a causa di questo suo modo di fare… “ribelle”?

Le denunce

Molti si chiedono perchè Chef Rubio abbia deciso di abbandonare la televisione. La prima incrinatura con il piccolo schermo si è rivelata dopo alcune sue considerazioni fatte nei confronti di Selvaggia Lucarelli. I social inoltre, non hanno fatto che allungare questa distanza tra lui e il tubo catodico.

I profili social di Chef Rubio infatti da qualche tempo, sono spesso bannati e subiscono blocchi. Il motivo? Le denunce di Rubini vanno oltre il classico politically correct e fanno storcere il naso a qualcuno di troppo, come nel caso della denuncia ricevuta dalla comunità ebraica di Treviso. Rubio definì il popolo d’Israele ‘esseri abominevoli’, a causa dell’atteggiamento politico nei confronti dei palestinesi.

Da ricordare anche la denuncia da parte di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, per aver chiamato ‘razzisti’ gli umbri, dopo l’elezione di Donatella Tesei come presidente della regione.

Perchè Chef Rubio ha abbandonato la TV

Alla fine è stato lo stesso Chef Rubio a spiegare il motivo del suo distacco dalla Tv, durante il Festival del Giornalismo alimentare di Torino, rispondendo ad una domanda di Massimiliano Borgia : “La televisione l’ho padroneggiata dal primo istante, ho fatto quello che volevo fare sempre e comunque. Ma quando non l’ho più potuto fare mi sono fatto da parte.” Ha fatto sapere l’ex conduttore.

Oggi Che Rubio viaggia e al momento pare sia single. E’ stato in Sri Lanka, Iran e a Gaza dove ha ideato un nuovo progetto: “Qui sono riuscito a entrare in carcere per diversi giorni, portando anche delle macchine fotografiche. In carcere i detenuti vengono chiamati ospiti, e hanno un cuoco che cucina per loro in maniera sublime”.