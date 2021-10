Domenica In, anticipazioni del 10 ottobre: Mara Venier in diretta soltanto per un’ora | Ecco perché

Per questo fine settimana, Domenica In condotto da Mara Venier propone diversi ospiti nell’appuntamento del 10 ottobre, andiamo a vedere le ultime anticipazioni riguardo alla quarta puntata del programma pomeridiano di Rai Uno.

Chi vedremo questa domenica

Sarà una puntata breve ed intensa quella riguardante Domenica In per questa settimana. Alle 15 si giocherà infatti la finale per il terzo e quarto posto di Nations League, Italia-Belgio, a seguito della semifinale di Milano persa dalla Nazionale di Mancini contro la Spagna, mercoledì scorso. ragion per cui il programma di Mara Venier durerà poco meno di un’ora ed avrà avvio dopo il TG 1, per poi dare la linea alla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata a Torino, dove concluderà il torneo.

La prossima puntata sarà dedicata pienamente al ballo, vi saranno infatti un gruppo di bambini, vale a dire gli Spyn Kids, poi l’intera squadra della prossima edizione di Ballando con le stelle, compresa la conduttrice Milly Carlucci ed alcuni giudici della nota trasmissione, nella fattispecie Guillermo Mariotto, Carolyn Smith ed in collegamento ci sarà anche Selvaggia Lucarelli.

I protagonisti di Ballando con le stelle

Riguardo alla prossima edizione del programma condotto dalla Carlucci, sarà un cast molto ricco, dai cantanti Arisa, Al Bano, Morgan, Memo Remigi e Mietta, agli sportivi Alvise Rigo, Fabio Galante ed Andrea Iannone, passando per la veterana attrice Valeria Fabrizi alla showgirl Sabrina Salerno, fino a Bianca Gascoigne, Federico Lauri e Valerio Rossi Albertini. Saranno ben 13 i concorrenti della trasmissione, tutti quanti sono stati accoppiati con il proprio parter di ballo riguardanti dei ballerini professionisti, alcuni dei quali saranno presenti in studio dalla Venier in questo fine settimana.

Tale presentazione servirà per promuovere l’esordio di Ballando con le stelle, il cui inizio è previsto per sabato 16 ottobre su Rai Uno, rete in cui verrà trasmessa la quarta puntata del contenitore televisivo Domenica In, seppur in versione ridotta di tre quarti d’ora. Appuntamento con Mara Venier a partire dalle 14.