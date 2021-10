Ballando con le Stelle, le coppie ufficiali in gara: Simone Di Pasquale con la modella Bianca Gascoigne

E’ stato definito il cast completo del programma Ballando con le stelle 2021, ecco quali sono le coppie scelte tra vip e ballerini professionisti, quando manca poco all’inizio della trasmissione di Milly Carlucci, giunta alla 16esima edizione.

Come sono state definite le coppie

Sono state scelte le coppie della prossima edizione di Ballando con le stelle, curiosità per scoprire come sono state associate. Nel cast sono come sportivi, il motociclista Andrea Iannone, affiancato da Lucrezia Lando, il rugbista Alvise Rigo con Tova Villfor, mentre per l’ex calciatore Fabio Galante ci sarà Giada Lini, figlia d’arte Bianca Gascoigne, avrà come partner di ballo, Simone Di Pasquale. Molti sono invece i cantanti a dilettarsi in trasmissione a ballare, Arisa si troverà con Vito Coppola, Al Bano con Oxana Lebedew, Memo Remigi con Maria Ermachkova, Morgan insieme ad Alessandra Tripoli, Mietta accoppiata a Maykel Fonts ed infine Sabrina Salerno con Samuel Peron.

A completare il cast, l’attrice Valeria Fabrizi in coppia con Giordano Filippo, il fisico Valerio Rossi con Sara Di Vaira, per concludere il parrucchiere dei vip, Federico Lauri, è stato associato ad Anastasia Kuzmina, per un totale di 13 coppie a contendersi il successo di Ballando con le stelle 2021, ormai prossimo all’avvio.

Quando avrà inizio Ballando

La prossima sarà la 16esima edizione del programma, a condurre ci sarà ancora una volta Milly Carlucci, mentre la parte musicale verrà gestita come ogni anno da Paolo Belli. Come accade dal 2016, la giuria sarà composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto ed Ivan Zazzaroni, mentre ad Alberto Matano e Roberta Bruzzone spetterà il compito di commentare le esibizioni delle varie coppie in gara.

Un anno fa si concluse la scorsa edizione, iin cui vinse Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Per quanto concerne l’attuale stagione, si partirà il 16 ottobre con la prima puntata, previste una decina di appuntamenti, tutti rigorosamente il sabato sera su Rai Uno.