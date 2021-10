Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi svelano il nome della figlia: un tributo all’Italia

A distanza di circa due settimane dalla nascita della prima figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, la coppia ha deciso di svelare il nome della piccola: un tributo all’Italia, ma anche alla regina Elisabetta.

Principessa del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Beatrice di York è figlia di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, ed è la quinta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. Molto riservata e gelosa della sua privacy, Sua Altezza ha sempre preferito rimanere lontano dalle luci dei riflettori, anche in occasione del matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, celebrato in gran segreto nel luglio del 2020.

La principessa Beatrice, infatti, dopo una lunga relazione durata undici anni con l’imprenditore Dave Clark, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Edoardo Mapelli Mozzi ma, a causa del Covid, è stata costretta a rinviare le nozze, inizialmente previste per maggio 2020. Le celebrazioni sono avvenute, infatti, nel luglio dello stesso anno presso la cappella reale di Tutti i Santi del Royal Lodge, a Windsor, in maniera del tutto privata e lontana dalle luci dei riflettori.

Dopo una serie di indiscrezioni che si susseguivano di settimana in settimana, il 19 maggio 2021 Buckingham Palace ha annunciato che la principessa era in attesa del primo figlio.

La gravidanza di Beatrice di York è stata tenuta lontano da qualunque gossip e, dopo il ricovero presso il Chelsea and Westminster Hospital di Londra, è stata annunciata la nascita della prima figlia della Principessa e di Edoardo Mapelli Mozzi a distanza di due giorni dal lieto evento.

La piccola è nata il 18 settembre scorso, ma per ben due settimane i neo genitori hanno preferito non svelare pubblicamente il suo nome.

Solo qualche giorno fa, Beatrice di York ha ufficializzato il nome della bambina: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

“Siamo lieti di condividere con voi il nome di nostra figlia Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi – ha scritto la Principessa su Twitter – . Stiamo tutti bene e Wolfie (figlio nato dalla relazione precedente di Mapelli Mozzi con Dara Huang, ndr) è il migliore dei fratelli”.

👣 We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021