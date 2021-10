Giulia Molino, drastico cambio di look per la ex cantante di Amici: eccola oggi [Foto]

Giulia Molino ha ottenuto il disco doro per “Va tutto bene” ed è al settimo cielo. La cantante ex volto di Amici, lo annuncia con un post su Instagram, ringraziando chi l’ha sempre sostenuta e mostrandosi con un nuovo look.

La passione per il canto

Nata a Scafati, in provincia di Salerno, nel 1999, Giulia Molino fin da piccola ha coltivato la passione per il canto, studiando con il maestro Massimiliano Fausto, famoso per essere il promotore di una tecnica di canto americana chiamata “Estill Voice Training”

La 22enne è diventata famosa per aver preso parte alla Diciannovesima edizione di Amici, arrivando in finale e aggiudicandosi il terzo posto. Nel 2020 ha anche sostenuto il provino per partecipare a Sanremo Giovani.

L’incubo dell’anoressia

Bellissima, con i capelli e gli occhi scuri, Giulia Molino è la tipica ragazza dai tratti mediterranei. Come tante ragazze della sua età però, ha dovuto fare i conti con le sue insicurezze e in passato è stata vittima dell’anoressia: “Resta un alone dentro di me. C’è una cosa che ho imparato: l’anoressia non la lascerai mai finché la proverai a sconfiggere. Va presa per mano. Va tenuta con sé.” Ha dichiarato in una recente intervista. Poi ha aggiunto:

“La chiave fondamentale è provare a convivere. Tuttora sono attenta alla mia alimentazione, mi concedo anche i miei ‘sgarri’ settimanali, mi guardo molto allo specchio: mi dico che sono grassa e poi subito dopo che sono dimagrita. Voglio che questo messaggio venga condiviso, che aiuti persone che stanno vivendo quello che ho vissuto io.”

Giulia Molino, il suo primo disco d’oro

Giulia Molino in questi giorni è al settimo cielo: il suo primo album “Va tutto bene”, uscito il 20 marzo del 2020, è disco d’oro.

“Va tutto bene” disco d’oro. Questo traguardo mi fa capire quanto sia importante, ogni giorno, dedicare se stessi a ciò che amiamo fare, senza risparmiarci. Sono felice. Grazie ragazzi e grazie a chi lavora al mio fianco da sempre”

E’ il post che in questi giorni Giulia Molino ha condiviso sul suo suo profilo Instagram. Tantissimi i commenti arrivati sulla bacheca della cantante, carichi di complimenti e cuoricini, anche da parte dei colleghi, conoscenti e amici.

“Va tutto bene” già nel 202o aveva superato i 18 milioni di stream, 11 per il singolo ominimo. Un traguardo che la bella Giulia ha raggiunto con determinazione e passione.

Nuovo look

La cantante allega alla didascalia una foto che la ritrae con un look pazzesco e molto diverso da quello a cui eravamo abituati durante la sua permanenza nella scuola di Amici. Giulia infatti ha abbandonato la capigliatura riccioluta, dando spazio ad uno stile diverso. I capelli adesso li porta lisci e lunghi, lasciando la fronte scoperta. Questo look le dà un’aria più adulta e meno sbarazzina e risalta senza ombra di dubbio la sua bellezza.

“Va tutto bene” presenta la direzione artistica di Carlo Avarello contiene 7 tracce. Tra queste due sono state scritte interamente dalla stessa Giulia, un talento nella scrittura che non passa inosservato. Per esempio “Nietzsche”, molto intima e personale, con una sonorità che va tra l’urban e l’hip hop: il pezzo racconta la sua storia contro l’anoressia. Poi c’è la malinconica “Solo questo mi è rimasto”, un brano sulla fine di una storia d’amore.