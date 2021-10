Ballando con le Stelle, Natalia Titova: “Ecco perché ho detto addio a Milly Carlucci”

Natalia Titova è tra le ballerine più note del nostro paese anche grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ma perché la donna ha deciso di abbandonare il programma di Milly Carlucci? Ecco le motivazioni.

Nata a Mosca in Russia nel marzo del 1974, Natalia ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza all’età di soli 3 anni per poi arrivare in Italia nel 1998 e prendere parte a diverse competizioni internazionali affermandosi come uno dei maggiori talenti di questa disciplina. Il suo nome è arrivato al grande pubblico nel 2005 quando è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle come insegnante.

Natalia Titova a Ballando con le Stelle

All’interno dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Natalia ha dato subito prova delle proprie capacità riuscendo a vincere la quinta edizione del programma nel 2009 in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia. Oltre a Ballando con le Stelle la ballerina ha sempre portato avanti l’attività all’interno dei teatri portando alcuni spettacoli in giro per tutta l’Italia.

Le motivazioni dell’addio al programma di Milly Carlucci

Purtroppo però, nel 2014, Titova ha annunciato il suo ritiro dal programma di Milly Carlucci, ma quali sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? Secondo quanto affermato dalla stessa donna in diverse interviste, questa scelta è stata dovuta a un problema al ginocchio che l’accompagna fin dalla nascita. Nello specifico la la ballerina ha raccontato: ” […] una osteomielite e i dottori mi avevano vietato qualsiasi tipo di sport. Da piccola ho rischiato di perdere la gamba e fino a 16 anni sono andata dal dottore due volte l’anno. Prima di entrare dal medico mia mamma si raccomandava di non dirgli che invece loro mi facevano fare sport.”

Natalia dopo l’addio a Ballando con le Stelle

Per questo motivo Natalia ha deciso di ritirarsi dal ballo, preferendo uscire di scena quando ancora si trovava al top della sua carriera piuttosto che in una fase calante. Dopo la lunga esperienza a Ballando con le Stelle, Titova ha continuato il proprio percorso nel mondo della televisione, prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi fino al 2020 come insegnante di danza latino-americana, e successivamente è stata un’ospite speciale de La Pupa e Il Secchione in onda su Italia 1.