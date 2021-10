Antonino Cannavacciuolo, il racconto della malattia: “Credevo fossero gli effetti della dieta”

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha parlato dei suoi problemi di salute recenti, ma anche di come, in un inziale momento, non si fosse accorto di nulla. Ecco il suo racconto.

Il percorso dello chef

Lui è uno degli chef più famosi ed amati, protagonista ormai da diversi anni di successi televisivi, come MasterChef Italia, Antonino Chef Academy e Cucine da Incubo. Stiamo parlando chiaramente di Antonino Cannavacciuolo, uno dei vanti della grande cucina italiana. A tratti timido, a tratti apparentemente burbero, dinanzi alle telecamere, lo chef ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dalle telecamere. Non molti però sanno che, gli ultimi mesi, sono stati molto difficili, dal punto di vista fisico, per Cannavacciuolo.

Lo chef ha rivelato di aver perso oltre 30kg durante il primo lockdown 2020, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Ha raccontato lo chef di Villa Crespi: “Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. Abbiamo fatto le prove costumi: sono passato da una taglia 66 a una 60″.

Le parole di Antonino Cannavacciuolo

Un percorso, quello di Antonino Cannavacciuolo, che ha avuto dei momenti molto difficili, come nell’inverno scorso, quando lo chef ha scoperto di essersi ammalato. Ha continuato il giudice di MasterChef: “A dicembre ho pure avuto il Covid ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo”.

E ancora: “Invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno”. Oggi lo chef si è ripreso alla grande ed è pronto, dopo Antonino Chef Academy, a tornare su Sky Uno con il programma MasterChef.