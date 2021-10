Rosa Perrotta, il racconto della gravidanza travagliata dell’ex tronista: “Dolori al basso ventre”

Rosa Perrotta è stata una tronista del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Di recente sta facendo preoccupare i fan per via della sua seconda gravidanza. Ecco che cosa ha riferito ultimamente a chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo.

Rosa Perrotta e la seconda gravidanza

I fan del programma di Maria De Filippi ricordano bene il percorso del trono di Rosa Perrotta. Ha vissuto questa esperienza accanto a Desirée Popper, con la quale ha avuto spesso dei battibecchi. Se Desirée è andata via senza fare una scelta, Rosa è andata via mano nella mano con il corteggiatore Pietro Tartaglione. Il pubblico l’ha amata fin dal principio perché ha fatto un percorso lineare senza peccare di incoerenza. Non sono ancora convolati a nozze, ma sono diventati genitori del piccolo Domenico Ethan. Come ogni coppia, hanno vissuto dei momenti di crisi al punto tale da allontanarsi l’uno dall’altra, però l’amore ha avuto il sopravvento. Adesso non solo va tutto a gonfie vele, ma allargheranno la famiglia con la nascita del secondo figlio. Purtroppo la gravidanza sta dando delle noie all’ex tronista che non ha esitato a riferire ai suoi follower. Ecco cosa ha detto.

“I dolori al basso ventre mi fanno pensare di dover correre in ospedale”

“Ho messo 15 kg e sono all’ottavo mese soltanto. Nella prima gravidanza ne avevo messi complessivamente 15/16 chili…Ottavo mese la pancia comincia a pesare sul serio e i dolori al basso ventre mi fanno pensare di dover correre in ospedale ogni 2 ore. Ammetto che la paura per questo secondo parto è più forte che per il primo. Manca poco ormai…non so se sperare arrivi subito o più tardi possibile! Consigli su come affrontare un secondo cesareo? Cosa mi aspetta? Vi leggo tutte”, ecco cosa ha scritto Rosa sul suo profilo social. E’ chiaro che non sta affrontando serenamente questi mesi, però il pensiero di abbracciare suo figlio non fa altro che darle la forza e stringere i denti. Il lieto evento è previsto per la prima settimana di novembre. Anche stavolta le nozze sono state rinviate. La nascita di Dodo, l’avvento della pandemia e questa seconda gravidanza stanno facendo posticipare il rito nuziale. I fan sono convinti che riusciranno a incoronare il loro sogno prima o poi.

“Chissà, magari l’anno prossimo anno”

Pietro e Rosa hanno già deciso il nome da dare al figlio: Mario Achille. Per quanto riguarda il matrimonio, ecco cosa ha detto l’ex tronista durante un’intervista: “Pensiamo step per step, programmare non è il nostro forte. Chissà, magari l’anno prossimo anno”. In effetti non sembra essere il momento giusto per organizzare le nozze.

