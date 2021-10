E’ prontissima per tornare di nuovo al timone del talent show Rai che riscuote successi da anni, Milly Carlucci non perde occasione di lanciare una stoccata fiammante ad un ex protagonista di Ballando con le Stelle.

Il taglio del nastro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è in programma il prossimo sabato, 16 ottobre 2021. Il talent show di casa Rai tornerà ad appassionare il pubblico nella prima serata del sabato sera con il consueto format che vede un cast di vip cimentarsi nell’arte del ballo, affiancati da professionisti del settore.

Negli anni, infatti, Ballando con le Stelle ha registrato ottimi numeri di share ed è piaciuto perché i protagonisti del mondo dello spettacolo, tra attori, cantanti e sportivi, si sono prestati a delle gare di ballo curate da giorni e giorni, ore ed ore, di prove.

Ad arricchire il programma è anche la giuria presente in studio, sempre molto scrupolosa e talvolta anche pungente con i concorrenti in studio. Per questo motivo la Rai riconferma l’edizione del programma e anche il ruolo di padrona di casa a Milly Carlucci che, in piena fedeltà al suo stile, è amata dagli italiani per la sua eleganza e sobrietà. Questa volta, però, la Carlucci ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Di cosa si tratta?

Milly Carlucci lancia una frecciatina

A poche settimane dal nuovo esordio di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci viene intervistata dal settimanale Chi per raccontare la nuova esperienza in arrivo.

Ovviamente non può mancare la domanda che tocca il ‘tallone di Achille’ della conduttrice, ovvero l’addio al programma dato dall’ex ballerino Raimondo Todaro, uno dei protagonisti del cast dei professionisti. Infatti Todaro, tempo fa, ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per iniziare una nuova avventura, facendo parte della crew di Amici di Maria De Filippi.

Un passaggio che Milly Carlucci non ha apprezzato? In realtà sul cambio scelto da Raimondo Todaro, la Carlucci si è trinceata sempre dietro al silenzio, preferendo non commentare. Il ballerino, invece, aveva deciso ai tempi di motivare la sua decisione.

Todaro aveva definito Ballando con le Stelle la sua grande famiglia ma, come ogni figlio, con la maturità si sceglie di lasciare la famiglia, pur continuando ad amarla, per aprirsi a nuove esperienze. “Sono grato a Milly Carlucci e agli strumenti che Ballando mi ha dato” aveva sottolineato Raimondo ma “ho bisogno di fare nuove sfide”.

Tanta stima dimostrata da Todaro ma Milly Carlucci decide di lanciare una frecciatina.

“Non c’è perché … “

Milly Carlucci parla dell’ex ballerino di Ballando mantenendosi sul vago ma evidenzia che se Todaro è passato ad Amici, la cantante Arisa, che lo scorso anno era nel corpo docente del talent della De Filippi, da quest’anno parteciperà a Ballando come concorrente.

“Non c’è perché ha fatto scelte diverse” ha commentato così Milly Carlucci la decisione di Raimondo Todaro, evidenziando che è interessata a parlare solo di chi c’è nel cast e non di chi non ne fa più parte. Una stoccata elegante da parte della padrona di casa di Ballando con le Stelle.