Nonostante sia un professionista che cerca di mantenere alta la privacy sulla sua vita sentimentale, del conduttore è noto il suo matrimonio concluso male. Ecco chi è la sua ex moglie.

Il pubblico italiano apprezza molto lo stile e il modus operandi di Marco Liorni che, conosciuto per la sua professionalità e il suo garbo, è entrato nella rosa dei conduttori più famosi della televisione italiana.

Classe 1965, Marco Liorni è nato a Roma dove, dopo aver coltivato studi umanistici, ha deciso di seguire la sua passione per il mondo della televisione ed in particolare per quello della conduzione televisiva. I primi passi della sua carriera sono iniziati nel mondo della radio, dove Liorni era conosciuto con il nome di Marco Donati.

Il vero successo per Marco è arrivato, però, nel 1996 nelle vesti di inviato della trasmissione di Verissimo su Canale 5. Da quel momento in poi, Liorni ha incassato solo successi e così è spiccata la sua carriera che lo ha portato, sempre in qualità di inviato, nel reality show del Grande Fratello.

Dopo varie esperienze lavorative fatte sia a Mediaset che in Rai, oggi Marco Liorni si è cimentato con nuove esperienze televisive e da poco ha concluso la conduzione del noto game show di Reazione a catena su Rai 1. Tanti successi professionali ma della vita privata di Marco Liorni cosa si sa? Scopriamolo insieme.

Marco Liorni: chi è l’ex moglie?

Attualmente Marco Liorni è felicemente sposato con Giovanna Astolfi dal 2014 e con la quale ha due figlie, Emma e Viola. Non compaiono foto sui social della vita privata del conduttore e, estrapolando qualche dichiarazione qua e la, sappiamo solo che il matrimonio con sua moglie è stato celebrato in gran segreto a New York, dopo anni di fidanzamento.

L’unico aneddoto che si conosce di questo amore è la bizzarra modalità in cui si sono conosciuti Marco e Giovanna: nel lontano 1997 Liorni ha rischiato di investire la povera Astolfi mentre usciva dal parcheggio della radio dove lavorava.

Oltre questa informazione, però, non si conosce molto altro considerando la natura schiva di Liorni che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Nonostante tutto, però, è noto come il matrimonio con la Astolfi sia stato celebrato in seconde nozze perché il conduttore ha alle spalle un matrimonio già concluso. Chi è la prima moglie di Marco Liorni? La donna si chiama Cristina.

Cristina, ex moglie di Marco Liorni

Come già detto, la natura riservata del conduttore lo porta a parlare molto poco della sua vita privata ed è per questo motivo che è noto il suo primo matrimonio concluso ma trapelano pochissime informazioni sui dettagli. Della sua ex moglie, infatti, si conosce solo il nome ed è noto che dal loro amore passato è nato il primogenito Nicolò.

Non si conosce altro su questa prima unione di Marco Liorni ma di certo dev’essere nata in periodo di gioventù, considerando come il suo amore per Giovanna, attuale moglie, sia nato invece negli anni Novanta.

Liorni non ha mai parlato della sua ex moglie mentre, qualche volta, ha descritto la sua attuale moglie, dicendo di apprezzare di lei il carattere deciso e la dolcezza che la portano a non arrabbiarsi quasi mai.