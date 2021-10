Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: furiosa lite tra Liam e Thomas

Nuovo appuntamento pomeridiano con Beautiful, quali sorprese riserva la puntata di oggi, 7 ottobre 2021? Le anticipazioni su ciò che vedremo su Canale 5 dalle 13.40.

Proseguono le vicende che riguardano i protagonisti di Beautiful: nelle ultime puntate, l’interesse tra Steffy e il dottor Finnegan è cresciuto e tra loro è scoppiata la passione. In molti, però, nutrono dei dubbi sulla sincerità dei sentimenti di John: se inizialmente si credeva che fosse Steffy a fingere interesse in cambio della prescrizione degli antidolorifici, adesso c’è chi crede che il medico le prescriva determinati farmaci per doppi fini.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 ottobre 2021, di Beautiful, dunque, l’attenzione dei telespettatori di Canale 5 continuerà ad essere concentrata sulla coppia composta da Steffy e Finnegan. Il bacio nato tra loro sembra aver donato un nuovo sorriso alla donna, ma qualcuno inizierà a manifestare una certa insofferenza nei confronti di quanto accaduto. La gelosia, quindi, potrebbe ribaltare gli equilibri familiari venutisi a creare fino a questo momento…

Beautiful, Liam geloso di Steffy

Bill e Liam, infatti, non sono felici del sentimento sbocciato tra Steffy e Finnegan e tenteranno in ogni modo di arginare la passione tra loro.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Liam si troverà a discutere con Thomas – fratellastro della Forrester – riguardo il legame che unisce la donna a John.

Nonostante Thomas abbia sempre cercato di manipolare il pensiero di Steffy, l’uomo è felice della serenità ritrovata dalla sorella e non vede nulla di male nella relazione con Finnegan.

Al confronto tra i due parteciperà anche Ridge, certo che le intenzioni del medico nei confronti della giovane Forrester non siano ambigue.

L’unico a comprendere che l’attenzione di Liam per Steffy e Finnegan non nasca da timori ma da mera gelosia è Wyatt, che metterà il fratello di fronte alla verità.

Beautiful, tutti concentrati su Steffy

Alla notizia della relazione nascente tra Steffy e Finnegan, Hope si dirà entusiasta e certa che anche il marito Liam sia del suo stesso parere.

In realtà non sarà così: l’ex marito della Forrester tenterà di ostacolare la relazione con il medico, continuando a negare che le sue intenzioni siano dettate dalla gelosia.

Steffy, intanto, sembra aver ritrovato una nuova serenità accanto a John che, certo del suo sentimento, si dirà pronto a rinunciare a farle da medico pur di starle accanto e vivere con lei una relazione amorosa.

Riusciranno i due a coronare il loro sogno d’amore o l’interferenza di Liam avrà la meglio?