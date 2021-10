Luca Laurenti fa piangere Bonolis: il gesto inaspettato VIDEO

Sempre restii nel parlare del loro rapporto privato, Luca Laurenti ha commosso il collega ed amico Paolo Bonolis parlando dello loro amicizia. Ecco tutto quello che ha detto.

Il duo Bonolis – Laurenti

Una delle coppie più amate, e longeve, del piccolo scherno nostrano. Stiamo parlando di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, inossidabile due della televisione italiana. Tantissimi i grandi successi portati nelle case degli italiani, in oltre 20 anni tra Mediaset e Rai. I due, come sappiamo, sono carissimi amici e si frequentano anche lontano dai riflettori di Cologno Monzese. In più di un occasione, Bonolis ha manifestato tutto il suo affetto, e anche gratitudine, nei confronti di Laurenti.

Il maestro Laurenti, decisamente poco avvezzo alle interviste e molto più riservato nella sua vita privata, raramente ha raccontato del suo rapporto con Bonolis. Salvo in una rara, e bellissima, eccezione durante una puntata del programma di Canale 5 Ciao Darwin. In quell’occasione, Laurenti, riuscì ad aprirsi dinanzi alle telecamere e a parlare del profondo affetto, e della stima, che prova nei confronti del conduttore.

Le parole di Paolo Bonolis

Presto la coppia tornerà con una nuova stagione di Avanti un Altro, sempre su Canale 5. Intanto, Paolo Bonolis, in una recente intervista, è tornato sul suo rapporto con Luca Laurenti. Ha spiegato: “Luca vive da solo, in assenza di comunicazione perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus”.

E ancora: “Non abbiamo avuto mai liti furiose, io e Luca, manco ci pensiamo ad averne! Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.