Uomini e Donne, anticipazioni 7 ottobre: insulti e schiaffi in studio, accade di tutto | L’intervento di Maria

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, giovedì 7 ottobre, del programma Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni odierne

Questo pomeriggio, dalle 14.45 circa, andrà in onda un nuove appuntamento con il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne di giovedì 7 ottobre. Come sappiamo dalla indiscrezioni trapelate dalle registrazioni delle puntate, il tronista Joele Milan si troverà ad affrontare De Filippi. L’accusa, pesantissima, è di aver tramato alle spalle della redazione per poter incontrare la corteggiatrice Ilaria lontano dalle telecamere.

Per tale fine, Milan, si sarebbe rivolto ad un suo amico, il quale avrebbe contattato la corteggiatrice sui social. In tal modo, avrebbe potuto vedere Ilaria lontano dai riflettori pur rimanendo sul trono da single. Maria De Filippi raramente è intervento col pugno duro durante questi 20, e oltre, anni di Uomini e Donne. Ma le anticipazioni ci rivelano come la padrona di casa sia andata su tutte le furie per l’atteggiamento del neo tronista. Ad ogni modo, Milan, insieme alle sue corteggiatrice, uscirà fuori di scena.

Gemma contro il cavaliere

Ma i nervi, all’interno dello studio di Cologno Monzese, sono davvero tesi. A testimonianza di ciò, il cavaliere Graziano avrà un durissimo scontro, in seguito ad un suo pesante commento, con la storica dama del programma, Gemma Galgani. Quest’ultima, dopo la fine della frequentazione con Pierluigi è rimasta senza corteggiatori.

Stando alle anticipazioni tra i due sarebbero voltate parole grosse e, addirittura, Gemma avrebbe tirato uno schiaffo al cavaliere. Non è chiaro se tale scena verrà mostrata o meno dalla produzione.