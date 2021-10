Una Vita, anticipazioni giovedì 7 ottobre: il piano di Fabiana e Servante fallisce | I due sono nei guai

Come di consueto nel primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure che dovranno affrontare gli abitanti di Acacias.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie alla meravigliosa ambientazione in grado di riportare chi guarda in un’epoca passata, alle coinvolgenti trame e affascinanti storie d’amore raccontate.

Il piano di Fabiana e Servante

Fabiana e Servante ultimamente sono stati molto presi dal concorso delle pensioni, a cui hanno deciso di prendere parte per aggiudicarsi il premio in denaro. Ovviamente per rispettare il regolamento e poter partecipare i due hanno dovuto fingere di essere marito e moglie e di avere dei figli. Riusciranno a vincere la tanto desiderata somma in denaro?

L’idea di Lolita

La scelta di chi avrebbe interpretato il ruolo della figlia non è stata di certo facile. Infatti tutte le domestiche hanno cominciato a discutere per decidere chi avrebbe meritato di partecipare alla farsa di Servante e Fabiana. La situazione ha generato un’agitazione mai vista in soffitta ma per fortuna è intervenuta Lolita con un’ottima idea: perché solo una di loro avrebbe dovuto interpretare il ruolo della figlia?

La rabbia delle domestiche

Quindi Fabiana e Servante parteciperanno al concorso con più figli a carico in modo che nessuno venga escluso dal piano. Purtroppo, le anticipazioni rivelano che i due finti coniugi non riusciranno a portare a casa la vittoria e potranno solo consolarsi con il premio per la coppia più simpatica. Subito dopo il concorso sembra che ci saranno dei malumori soprattutto tra le domestiche che saranno furiose con Fabiana e Servante che non le hanno ringraziate per ciò che hanno fatto per loro.