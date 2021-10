Una Vita, Felipe Hermoso tra moto, look aggressivo e rock: com’è l’attore Marc Parejo nella vita reale [Foto]

Nella soap di Canale 5, Una Vita, interpreta l’avvocato Felipe Álvarez-Hermoso, uno dei protagonisti principali della soap. Nella vita reale però, l’attore spagnolo Marc Parejo, è molto diverso. Eccolo.

L’attore di Una Vita

Lui è uno dei grandi protagonisti della soap Acacias 38, in Italia Una Vita, trasmesso tutti i giorni su Canale 5. Nelle vesti dell’avvocato Felipe Álvarez-Hermoso ha raggiunto la notorietà internazionale, con un’interpretazione che ha conquistato il grande pubblico televisivo. Ma andiamo a conoscere meglio l’attore spagnolo Marc Parejo. Sul suo profilo Instagram ufficiale, possiamo notare quanto l’attore sia diverso dal personaggio portato sugli schermi per più di 6 anni.

Capelli lunghi, barba folta, look aggressivo e appassionato di moto, l’attore Marc Parejo è nato nel 1981 a Barcellona. Non tutti sanno che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo muovendo i primi passi nella musica. Parejo, infatti, ha studiato canto e suona pianoforte e batteria. Poi la grande svolta, arrivata da giovanissimo, con il suo debutto a teatro.

Carriera di Marc Parejo

Debutta sul piccolo schermo nella soap opera El corazon de la ciudad, mentre in seguito ha recitato in Amare per sempre, trasmessa anche in Italia. Di certo, il suo ruolo maggiore è stato quello dell’avvocato Felipe Álvarez-Hermoso in Una Vita. Personaggio contraddittorio, combattuto per l’amore per Marcia e che poi sposa Genoveva.

Parejo, divenuto famosissimo in Spagna, continua la sua carriera di attore, ma ha deciso non poco molto tempo fa, di ritornare al suo primo grande amore, ovvero la musica. Ha recitato, nella sua carriera, anche sul grande schermo, con la pellicola Camaleón. Mentre ha partecipato, come concorrente al noto programma spagnolo El gran reto musical.