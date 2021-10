Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 7 ottobre: Anna potrebbe essere in pericolo

Nel primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre torna Il Paradiso delle Signore con un nuovo episodio della sesta stagione, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle Signore è una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni in cui ha conquistato il pubblico da casa riuscendo ad arrivare a milioni di telespettatori. Ispirata all’omonimo romanzo di Émile Zola, la serie è ambientata a Milano tra gli anni 50 e 60 dove realmente esistette una negozio chiamato Paradiso delle Signore.

Anna potrebbe essere in pericolo

Dopo la morte di Quinto, Anna è tornata a Milano ad affrontare la sofferenza data dal lutto e a ricostruire la sua vita. La Imbriani ha iniziato a lavorare come cameriera al Circolo, mentre Roberto da buon amico prova a darle una mano standole vicino. Purtroppo però ritrovare la serenità per Anna non sarà facile, infatti Massimo Riva suo ex e padre della figlia, tornerà a tormentarla recandosi proprio sul luogo di lavoro dove pretenderà di vederla. Insomma per la donna le cose non si mettono bene.

Vittorio prova ad aiutare Anna

Ma Massimo Riva non è l’unica persona da cui Anna vuole nascondersi, infatti la donna ha invitato Roberto a non dire nulla del suo ritorno a Vittorio. La Imbriani teme che il Conti venendo a conoscenza della sua situazione faccia di tutto e forse troppo per aiutarla. Purtroppo però Anna non riuscirà a rimanere all’oscuro a lungo, infatti visto il ritorno del Riva, Vittorio scoprirà della sua presenza in città e subito proverà ad aiutarla offrendole un lavoro al Magazzino di cui la donna però non sarà entusiasta.

LEGGI ANCHE-–>Pietro Genuardi: avete mai visto l’ex moglie dell’attore de Il Paradiso delle Signore? Lei attrice famosissima

Tra Armando e Agnese è la fine

Il rapporto tra Armando e Agnese è stato interrotta di colpo per volere dell’Amato a causa del ritorno di Giuseppe. Infatti la donna ha deciso di mettere un punto a questa storia e tornare a ricostruire il suo matrimonio. Le anticipazioni rivelano che il Ferraris, vista la situazione e certo di non poter sperare in un ritorno di Agnese, prenderà un decisione molto difficile. Di cosa si tratterà?