Vanessa Spoto, drastico cambio di look dopo la fine della relazione con Massimiliano [FOTO]

È tempo di cambiamenti per una ex protagonista di Uomini e Donne: Vanessa Spoto ha annunciato di essere pronta a modificare il suo look. Come intenderà stravolgere la sua immagine la ex di Massimiliano Mollicone?

Vanessa Spoto si è fatta conoscere dal pubblico televisivo in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione di Uomini e Donne. Con semplicità e con un carattere deciso, la 19enne originaria di Prato è riuscita a farsi notare dai tronisti in carica e, in particolar modo, da Massimiliano Mollicone. Puntata dopo puntata, Vanessa è entrata nel cuore del bel romano che, alla fine, l’ha preferita alla rivale Eugenia Rigotti.

La relazione tra la Spoto e Mollicone, tuttavia, ha avuto vita breve. Dopo un’estate di grande passione, i due si sono allontanati fino ad arrivare alla decisione di dirsi definitivamente addio. Lei, evidentemente coinvolta più di quanto lo fosse lui, ha ammesso di aver sofferto per quanto accaduto ma, a distanza di settimane dalla fine dell’amore, pare che Vanessa abbia deciso di chiudere con il passato. Come? Cambiando look e annunciando ai suoi fan di essere pronta per farsi vedere in modo del tutto nuovo.

Vanessa Spoto cambia look: il post Instagram

“Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare”: con queste parole, scelte come didascalia per uno scatto social, Vanessa Spoto sembra aver lanciato a tutti un messaggio forte e chiaro.

È pronta per cambiare dopo un periodo che, evidentemente, l’ha messa a dura prova. E, come ogni donna, anche il cambiamento della ex corteggiatrice di Uomini e Donne passa dal look.

Se i fan di Vanessa si sono abituati ad un’immagine di una ragazza acqua e sapone, con i capelli lisci e lunghi fino alle spalle e grandi occhi marroni, tra qualche ora potrebbero trovarsi davanti una ragazza completamente diversa.

La Spoto, infatti, ha già mostrato di averci dato un taglio scalando i capelli e scegliendo un taglio più sbarazzino rispetto al passato.

Ma nelle sue Instagram story ha messo nuovamente tutti in guardia: tra qualche ora arriverà un cambio look che potrebbe lasciare tutti di stucco.

Leggi anche–>Uomini e Donne, che fine hanno fatto Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto? Nuova vita

Leggi anche–>Uomini e Donne, Massimiliano (beccato con un’altra) spiega la rottura con Vanessa Spoto

Vanessa Spoto chiude con il passato

Il cambio look di Vanessa Spoto è un chiaro segnale della sua intenzione di lasciarsi alle spalle il passato e, in particolar modo, la storia con Massimiliano Mollicone.

Dopo la fine della relazione, infatti, la ex corteggiatrice si era detta rammaricata per la decisione del tronista, che aveva messo un punto alla storia a causa dell’eccessiva presenza di Vanessa nella sua vita.

Lei, tuttavia, non aveva nascosto l’intenzione di dare alla coppia una seconda possibilità. “Abbiamo litigato molto poco, perché lui si è tenuto molte cose per sé e me le ha elencate quando non sembrava ci fosse più l’intenzione di risolverle – ha rivelato lei – . L’unica cosa che mi dispiace è di essermi trovata sempre un muro davanti”.

Ora che Massimiliano ha ufficialmente una nuova fidanzata, per Vanessa è arrivato il momento di chiudere definitivamente con il passato.