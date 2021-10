Uomini e Donne, sfogo inaspettato di Andrea Nicole: “Non voglio più sentirmi…”

Andrea Nicole è una delle attuali troniste del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. E’ entrata fin dall’inizio nel cuore degli italiani sia per la sua bellissima personalità che per il suo passato, per niente semplice. Di recente si è lasciata andare in uno sfogo in seguito ad alcuni atteggiamenti dei suoi corteggiatori.

Andrea Nicole rivela le sue paure

“Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile”, ecco cosa aveva dichiarato Andrea Nicole una volta essersi seduta sul trono. E’ nata biologicamente di sesso maschile nel 1992, ma poi ha deciso di dare una svolta significativa nella sua vita. A 15 anni ha iniziato il percorso che si è concluso a 21 anni con risultati eccellenti. Tuttavia Andrea Nicole non ha mai nascosto i suoi timori nell’approcciare con qualcuno: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne…Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure…”. Grazie a quest’esperienza ha la possibilità di sconfiggere le sue paure e capire cosa ne pensano gli altri del suo passato. Per ora i due corteggiatori che la stanno incuriosendo sono Ciprian e Alessandro. Quest’ultimo ha assunto un atteggiamento che sta facendo logorare dai dubbi la tronista. Ecco cosa è successo.

“Questa paura mi ha un po’ buttata giù”

Alessandro ha scritto un messaggio sui social in cui ha dichiarato di voler ottenere la popolarità. Si è giustificato dicendo di essersi laureato in una facoltà che ha a che fare con il mondo virtuale, ma ciò non deve far mettere in dubbio il sul suo interesse. Andrea Nicole crede alla sua buona fede, ma poi ha dichiarato: “Ho paura che la persona che ho di fronte possa non avere intenzioni sincere nei miei confronti. Questa paura mi ha un po’ buttata giù, come se stessi tornando indietro a cose che non voglio più vivere e che non mi fanno piacere. Non voglio più sentirmi in difetto con la persona che ho a fianco perché dopo tutto quello che ho fatto per esistere, per far sì che Andrea non soccombesse, non è giusto”. I fan sperano che possa trovare qualcuno che la ami per davvero.

Leggi anche -> Uomini e Donne, anticipazioni 7 ottobre: insulti e schiaffi in studio, accade di tutto | L’intervento di Maria

Curiosità su Alessandro

Alessandro è laureato in comunicazione, ragion per cui è molto affascinato dal mondo dei social. Dotato di un fascino indiscusso, non stupisce che abbia catturato l’attenzione di Andrea Nicole. Ha già preso parte al programma nel 2018 ed è stato fidanzato con una ragazza arrivata quasi in finale del concorso di bellezza Miss Mondo.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Giorgio Manetti confessa: “Ecco perché sono stato cacciato, ora dico la verità”